عبدالکریم جمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی مطالبه صیادان استان بوشهر نسبت به کاهش تعرفهها پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شد.
وی اضافه کرد: با توجه به ضعف جدی زیرساختهای صیادی برای این قشر زحمتکش و هزینههای بالای آنان در برابر درآمد ناچیز، افزایش فوق تصور تعرفههای مصوب برای صید ماهی و میگو موجب رنجش خاطر صیادان عزیز شده است.
جمیری با اشاره به مکاتبه و پیگیریهای صورت گرفته شده با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ملی شیلات افزود: سازمان ملی شیلات ایران بعنوان متولی اصلی تعرفهگذاری صید ماهی و میگو باید این روند تعرفهگذاری را تصحیح کند و نسبت به تخفیف حداکثری تعرفهها اقدام کند.
رئیس سازمان شیلات ایران در پاسخ به پیگیریهای نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم طی نامهای از اصلاح تعرفهها خبر داد و اعلام داشت: مبنای محاسبه تعرفه پروانه صید بر اساس مفاد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و آئین نامه اجرایی آن میباشد اما با توجه به درخواست نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم مراتب در دستور کار قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: پیش بینی لازم برای کاهش نسبی مبالغ تعرفه پروانه صید متناسب با ملاحظات تخصصی و اجتماعی مربوطه صورت گرفته که متعاقباً مبالغ اصلاحی ابلاغ خواهد شد.
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