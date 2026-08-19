به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اکبری ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: افتتاح این طرح گامی مهم در راستای توسعه آبزی‌پروری و افزایش ظرفیت تولید شهرستان است و با ورود ظرفیت جدید به چرخه تولید، جایگاه بروجرد را به‌عنوان یکی از قطب‌های آبزی‌پروری در استان تقویت خواهد کرد.

وی افزود: بروجرد به دلیل برخورداری از منابع آب مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و سابقه فعالیت تولیدکنندگان در حوزه پرورش ماهیان سردابی، یکی از مناطق مهم آبزی‌پروری لرستان محسوب می‌شود.

رئیس اداره شیلات بروجرد، بیان کرد: بر اساس آخرین آمار مجموع تولید آبزیان شهرستان به سه هزار و ۸۸۶ تن رسیده که از این میزان حدود سه هزار و ۵۵۰ تن مربوط به ماهیان سردابی است.

اکبری، اضافه کرد: ۴۷ مزرعه فعال پرورش ماهی در شهرستان وجود دارد که حدود ۶۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در آنها مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: با افتتاح این طرح ظرفیت تولید ماهیان سردابی شهرستان از سه هزار و ۵۵۰ تن به سه هزار و ۶۶۰ تن در سال افزایش می‌یابد؛ یعنی حدود ۳.۱ درصد رشد پیدا می‌کند و از نظر میزان کل تولید آبزیان نیز، در صورت اضافه‌شدن کامل ظرفیت این واحد به تولید موجود، ظرفیت اسمی تولید شهرستان از حدود سه هزار و ۸۸۶ تن به بیش از سه هزار و ۹۹۶ تن در سال خواهد رسید.

رئیس اداره شیلات بروجرد، تأکید کرد: این افزایش ظرفیت اگرچه از نظر عددی یک رشد محدود به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه توسعه آبزی‌پروری اهمیت دارد؛ زیرا توسعه مزارع سردابی علاوه بر افزایش تولید گوشت ماهی، موجب فعال‌شدن زنجیره‌ای از فعالیت‌ها شامل تولید و تأمین بچه‌ماهی، خوراک آبزیان، خدمات فنی و دامپزشکی، حمل‌ونقل، فراوری، بسته‌بندی و عرضه محصول می‌شود.