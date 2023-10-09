به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازهترین جلسه شورای هنر که با حضور اعضای آن در محل دفتر وزیر تشکیل شده بود ضمن تبریک پیروزی جبهه مقاومت گفت: انشاءالله به زودی نماز را در قدس به امامت مقام معظم رهبری اقامه کنیم.
وی با اشاره به برگزاری باشکوه دومین جشنواره مهر سینمای ایران با برپایی جشن فاخر در ۳۱ استان با حضور و قدردانی از پیشکسوتان و حامیان حوزه فرهنگ و هنر افزود: حوزه فرهنگ و هنر همچنان روزهای پررونق خود را میگذراند.
اسماعیلی با اشاره به برگزاری باشکوه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در مجموعه همایشی بینظیر منطقهای اصفهان گفت: این جشنواره در مجموعه بینظیری که توسط جمهوری اسلامی با معماری اسلامی و ایرانی و نماد نصف جهان اصفهان ساخته شده است در حال برگزاری است. برگزاری بیست و یکمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی در گرگان و همه این جشنها و جشنوارههای اشاره شده که در هفته گذشته برگزار شده است، نشاندهنده ادامه روند رونق حوزه فرهنگ و هنر است.
اسماعیلی با اشاره به تجهیز دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و حمایت از انجمنهای نمایش، موسیقی و تجسمی افزود: همه این اقدامات در راستای پرورش نیروهای جدید و تغییر آهنگ فرهنگ و هنر و حرکت قدرتمند به سوی هنر تراز انقلاب اسلامی و نمایش شکوه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است.
وی با اشاره به مصوبه کمسیون فرهنگی دولت در جهت هزینه کرد ۵ درصد از بودجه دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به زودی جشنوارههای دانشجویی فرهنگی و هنری پس از سالها با راهبری دانشگاهها و همکاری نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابلاغ مصوبات اخیر دولت در حوزه فرهنگ و هنر گفت: معافیت مالیاتی برای تولیدات نرم افزاری حوزه بینالملل و سخت افزاری ملی در جهت مطلوب سازی زیر ساختهای فرهنگی و هنری، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
در ادامه جلسه اعضا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و اصلاحیه ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری مصوب جلسه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و کلیات اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران در این جلسه با رای اکثریت تصویب شد.
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