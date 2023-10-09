به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نشست مجازی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی، بر اهمیت ورود به نظام‌های رتبه بندی تاکید کرد و اظهار داشت: از دانشگاه‌های علوم پزشکی انتظار می‌رود تا نسبت به ورود اطلاعات و داده‌ها در نظام‌های رتبه بندی توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: این مسئله از موضوعات مورد تاکید وزیر بهداشت نیز است و حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی در رتبه‌بندی‌های جهانی یکی از ارکان مرجعیت علمی کشورها به شمار می‌رود. بنابراین ضروری است همه دانشگاه‌ها برای حضور در نظام رتبه بندی برنامه ویژه داشته باشند.

افزایش جوایز بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

پناهی با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از جشنواره رازی افزود: این جشنواره طی سالیان متمادی همیشه روند صعودی داشته و این نقطه قوتی برای پژوهش و فناوری علوم پزشکی کشور به شمار می‌رود. خط مشی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت حمایت از پژوهشگران و محققان است تا روحیه نشاط و طراوت این عرصه حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به چهار کمیته جشنواره رازی بیان داشت: در این دوره از برگزاری جشنواره شرکت‌کنندگان در چهار کمیته علوم پایه، فناوری سلامت، علوم بالینی، دانشجویی و ارتقا و بهره وری در دو بخش حقیقی و حقوقی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: طبق آرای کمیته سیاستگذاری جشنواره رازی و حمایت وزیر بهداشت، جوایز این دوره نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

ارتقاء شاخص های ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

وی در خصوص ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی خاطرنشان کرد: شاخص‌های ارزشیابی باید ارتقا پیدا کند در راستای حل مساله کشور و در جهت ثروت‌آفرینی برای کشور باشد.

پناهی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم برای نخستین بار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بودجه طرح‌های یک درصد به صورت عادلانه و شفاف در اختیار همه دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است، عنوان کرد: طرح‌های یک درصد چون بر مبنای مأموریت‌گرایی است برای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، حایز اهمیت بسیاری است.

وی با اشاره به اینکه ارتقا، نگاهداشت نخبگان، محققان و جوانان یکی از کارکردهای اصلی ارائه طرح‌های یک درصد به دانشگاه‌ها به شمار می‌رود، اظهار داشت: وقتی ماموریتی به دانشگاه بر مبنای زیرساخت‌ها و توانمندی اعضای هیات علمی به عنوان یک شخص حقوقی اعطا می‌شود؛ انتظار می‌رود تمام تلاش‌ها در جهت اجرای مأموریت به بهترین نحو ممکن به کارگرفته شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بیان کرد: اگر اعتبار اختصاص داده شده برای انجام یک ماموریت بیش از میزان مورد نیاز باشد دانشگاه می‌تواند طرح دیگری را اعلام کرده و از اعتبار باقی مانده جهت اجرای طرح بعدی استفاده کند.

ساماندهی مطالعات کوهورت در کشور

پناهی با اشاره به اینکه مطالعات کوهورت توسط دفتر توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد: تمامی اسناد بالادستی و خواسته‌های مسئولان کشور بر این قرار دارد تا نتایج و دستاوردهای تحقیقات در اختیار دانشگاه محل انجام مطالعه و همینطور مردمی بومی آن منطقه قرار گیرد.

به گفته وی، مطالعات کوهورت بهترین موقعیت جهت بهره‌برداری از توان نخبگان و جوانان محسوب می‌شود.

تقدیر از سردبیران مجلات ارتقا یافته و تهیه بسته حمایتی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به مراسم تقدیر از سردبیران مجلات ارتقایافته در نمایه نامه‌های بین‌المللی با حضور وزیر بهداشت، یادآور شد: از این سردبیران برای تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی ناپذیرشان قدردانی می‌کنیم ضمن اینکه معاونین و روسای دانشگاه‌های مرتبط نیز در این دستاورد شریک هستند و تلاش‌های همه افرادی که در این راستا فعالیت می‌کنند جای تقدیر دارد.

پناهی یادآور شد: امسال بسته حمایتی از مجلات تخصصی علوم پزشکی در حال تهیه است.

تقدیر از برگزاری کنگره تحقیقات و فناوری دانشجویان علوم پزشکی

وی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین کنگره سالیانه تحقیقات و فناوری دانشجویان علوم پزشکی که امسال به میزبانی دانشگاه بقیه الله برگزار شد از رئیس و معاون تحقیقات این دانشگاه قدردانی به عمل آورد و در ادامه به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جهت انتخاب جهت میزبانی کنگره بیست و پنجم در سال ۱۴۰۳ تبریک گفت.

نشست مجازی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با بررسی طرح‌های یک درصد موضوع ماده ۵۶، شبکه‌های تحقیقاتی و ارزشیابی سالیانه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و دستورالعمل حمایت از پژوهشگران و فناوران برگزار شده است.