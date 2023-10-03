به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد عربستان که باید در هفته دوم لیگ قهرمانان شامگاه دوشنبه در ورزشگاه نقش جهان به مصاف سپاهان اصفهان می رفت، دقایقی قبل از شروع بازی اعلام کرد به زمین نخواهد آمد. اعضای این تیم بعد از امتناع از حضور در زمین ورزشگاه را به سمت فرودگاه ترک کردند و راهی کشورشان شدند.

به دنبال این اتفاق گمانه زنی ها در مورد سرنوشت این دیدار آغاز شد و طرفین با انتشار مطالب و بیانیه هایی تلاش کردند خود را بی تقصیر جلوه دهند. این در حالی بود که نماینده ایران همه شرایط را برای برگزاری مطلوب این بازی فراهم کرده بود اما طرف عربستانی با دلایل واهی اصفهان را ترک کرد و حالا باید منتظر رای کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد.

تصویری از ورزشگاه نقش جهان برای دیدار سپاهان و الاتحاد

این اتفاق که در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا کم سابقه است، بازتاب و واکنش های زیادی داشت.

علت ترک زمین از دید باشگاه عربستانی

باشگاه الاتحاد در نخستین واکنش به این اقدام عنوان کرد که علت لغو مسابقه تصمیم ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است و به همین دلیل آنها اجازه خروج از ورزشگاه را داشتند. در این بیانیه آمده است که الاتحاد حقوق باشگاه را به طور کامل از طریق AFC پیگیری خواهد کرد.

ادعای عجیب رسانه های عربی

خبرنگاران و افراد نزدیک به باشگاه الاتحاد در مطالب و توئیت های خود علت انصراف نماینده سعودی را وجود تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان عنوان کردند. این ادعای عجیب در حالی مطرح شد که در تمرین روز قبل الاتحاد در همین ورزشگاه تندیس وجود داشت و مسئولان تیم مهمان واکنشی به آن نداشتند.

تایید ورزشگاه از سوی ناظران AFC

باشگاه سپاهان هم در بیانیه خود تاکید کرد که ورزشگاه نقش‌جهان بارها و بارها از سوی ناظران AFC، فدراسیون، سازمان لیگ و کمیته مجوز حرفه‌ای بازدید شده و با همین شکل و شمایل مورد تأیید آن‌ها قرار گرفته است، حتی در آخرین بازدید ناظران AFC پیش از آغاز مسابقات آسیایی بار دیگر این ورزشگاه به تأیید آن‌ها رسید.

ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا

واکنش AFC به لغو بازی

کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز دقایقی بعد از لغو این دیدار و ترک ایران از سوی باشگاه عربستانی بیانیه‌ای منتشر کرد و بدون این که توضیح زیادی در مورد این دیدار بدهد نوشت: مسابقه میان دو تیم سپاهان و الاتحاد به دلیل حوادث غیرمترقبه لغو شده است.

واکنش فدراسیون فوتبال عربستان

صبح روز سه شنبه فدراسیون فوتبال عربستان با انتشار بیانیه ای به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: « فدراسیون فوتبال عربستان اتفاقات مسابقه الاتحاد و میزبانش سپاهان را که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود از نزدیک دنبال می‌کند. فدراسیون فوتبال عربستان به نوبه خود از تمایل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری این مسابقه در شرایط مناسب تمجید می‌کند. ما تمام اقدامات لازم را برای حمایت از الاتحاد انجام خواهیم داد و به طور قانونی از حقوق باشگاه دفاع می‌کنیم.»

حمایت رئیس الهلال از الاتحاد

عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزیز آل سعود رئیس باشگاه الهلال عربستان نیز با انتشار توییتی از باشگاه الاتحاد حمایت کرد و نوشت: الاتحاد باشگاه بزرگی است.

درخواست الاتحاد غیرمتعارف بود

محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد درخواست باشگاه الاتحاد درخواستی غیرمتعارف بود و از این رفتار تیم الاتحاد شکایت خواهند کرد. او ادامه داد معمولاً در جلسه قبل از بازی این مسائل مطرح می‌شود ولی هیچ اشکالی درباره ساختار و طراحی ورزشگاه مطرح نشد و اصلاً برگزاری جلسه برای مطرح کردن مشکلات است.

مسئولان عربستانی تاکید کرده اند با مجوز AFC به میدان نرفته اند

انتقال بازی در ورزشگاه بی طرف

دکتر ایمن الرفاعی رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان و وکیل حقوقی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت: دیدار الاتحاد و سپاهان ممکن است به ورزشگاه بی طرف منتقل شود و در صورت احراز تخلف برگزارکننده (باشگاه سپاهان) ممکن است جریمه شود.

برگزاری بازی در زمانی دیگر

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان همچنین گفته است: اگر ثابت شود الاتحاد اشتباه کرده است جریمه خواهد شد. اگر جریمه خفیف باشد بازی پنج بر صفر به سود سپاهان اعلام و الاتحاد ۱۰ هزار دلار جریمه می‌شود و البته می‌تواند در این رقابت باقی بماند و دیگر بازی‌هایش را انجام دهد. اگر جریمه سنگین باشد الاتحاد از ادامه رقابت‌ها محروم خواهد شد و شاید حتی فصل بعد هم نتواند در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود و البته جریمه مالی هم خواهد شد. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا تشخیص دهد که هیچکدام از دو تیم مقصر نیستند شاید بازی در زمان دیگری برگزار شود.

واکنش کمیسیون امنیت ملی مجلس

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در جمع خبرنگاران به لغو دیدار تیم‌های سپاهان و الاتحاد به دلیل حاضر نشدن تیم عربستانی در زمین مسابقه واکنش نشان داده و گفت: آنچه که مشهود است سپاهان هم بر اساس اخلاق حرفه‌ای و هم بر اساس قوانین و پروتکل‌های موجود با مطابق برنامه از پیش تعیین شده AFC در زمین بازی حاضر شده و وظیفه‌اش عمل کرده است، جمهوری اسلامی ایران نیز همه اقدامات لازم از جمله رعایت پروتکل‌های برگزاری بازی، مقررات حقوقی و اصولی حرفه‌ای را انجام داده است.

برخی عنوان کرده بودند دود و آتش دلیل نیامدن الاتحاد به زمین بوده است

توصیه یک وکیل به سپاهان

امیر ساعد وکیل که در پرونده شکایت النصر از پرسپولیس هم فعالیت می کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر چند توصیه به سپاهانی ها داشت که مهمترین آن این بود که نماینده ایران نباید فرصت را از دست بدهد و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

۳ بر صفر به سود الاتحاد!

روزنامه الریاضیه عربستان تیتر یک خود را به این خبر اختصاص داد و به حکم ۳-۰ احتمالی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سود الاتحاد اشاره کرد. این روزنامه اعتقاد دارد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به شرایط و اتفاقات رخ داده نتیجه را به سود تیم عربستانی اعلام خواهد کرد.

فقط کمیته انضباطی کنفدراسیون آسیا تصمیم گیر است

سیدمهدی سیدعلی کارشناس و داور سابق باتجربه فوتبال ایران با اشاره به اتفاقاتی که برای دیدار تیم های سپاهان ایران و الاتحاد عربستان رخ داد گفت: با توجه به این داوران و تیم میزبان طبق روال استاندارد در زمان مقرر در زمین حاضر بوده اند و تیم مهمان به هر دلیلی از حضور تمکین نکرده است، پرونده این بازی به کمیته انضباطی AFC خواهد رفت. براساس گزارشی که مسئول برگزاری بازی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد کرد، کمیته انضباطی این کنفدراسیون تنها نهادی است که در مورد سرنوشت بازی رای خواهد داد.