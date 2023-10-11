سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۷ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر در پی یک عملیات پلیسی مأمورین انتظامی شهرستان در یکی از روستاهای شهرستان مشگین‌شهر کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص برای متهم دستگیر شده پرونده قضائی تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد، گفت: استمرار و تداوم مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین‌شهر ادامه داد: هیچ اغماضی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نخواهد بود و پلیس با این افراد که با جان مردم بازی می‌کنند به شدت برخورد خواهد کرد.

سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به توزیع، مصرف و قاچاق مواد مخدر را از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۳۰ به مأموران انتظامی گزارش کنند.