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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۳۸

انتقال ریزگرد به استان کرمان؛

هواشناسی برای کرمان هشدار زرد صادر کرد

هواشناسی برای کرمان هشدار زرد صادر کرد

کرمان- اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان نسبت به انتقال ریز گرد از کویر مرکزی کشور به استان و همچنین افزایش سرعت وزش باد از چهارشنبه تا شنبه در سطح استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، از بعدازظهر چهارشنبه با انتقال ریزگرد از کویر مرکزی کشور به استان و همچنین افزایش سرعت وزش باد طی روزهای پنجشنبه و جمعه، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در سطح استان به ویژه در نوار شرقی، مناطق شمالی و غرب استان پیش بینی می‌شود.

براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، ورود ریزگرد، وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات سامانه عنوان شده است.

طبق این هشدار هواشناسی اختلال در تردد راه‌های ارتباطی استان کرمان به استان‌های همجوار و احتمال سقوط اشیا به علت افزایش شدت وزش باد دور از انتظار نیست.

کد مطلب 5908356

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