هواشناسی برای کرمان هشدار زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، از بعدازظهر چهارشنبه با انتقال ریزگرد از کویر مرکزی کشور به استان و همچنین افزایش سرعت وزش باد طی روزهای پنجشنبه و جمعه، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در سطح استان به ویژه در نوار شرقی، مناطق شمالی و غرب استان پیش بینی می‌شود.

براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، ورود ریزگرد، وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات سامانه عنوان شده است.

طبق این هشدار هواشناسی اختلال در تردد راه‌های ارتباطی استان کرمان به استان‌های همجوار و احتمال سقوط اشیا به علت افزایش شدت وزش باد دور از انتظار نیست.