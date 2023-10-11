هفت تیم ارزیاب به شهرهای مرزی خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: زمین لرزهای با قدرت ۶.۳ ریشتر چهارشنبه بار دیگر افغانستان را لرزاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: این زمین لرزه که ساعت ۴و ۱۱ دقیقه صبح در عمق ۱۰ کیلومتری در غرب افغانستان به وقوع پیوست در بخشهایی از خراسان جنوبی نیز احساس شد.
کاوسی افزود: طبق اطلاعات دریافتی از رئیس و مسئول امداد شعبه زیر کوه، مسئولین خانههای هلال و دهیاران، تا کنون هیچگونه خسارت جانی و مالی در روستاهای استان خراسان جنوبی گزارش نگردیده است.
آخرین خبر از تیم اعزامی خراسان جنوبی به افغانستان
وی با اشاره به اعزام تیم امداد و نجات هلال احمر استان به افغانستان گفت: تیم اعزامی خراسان جنوبی در سلامت کامل بوده و مشغول امدادرسانی میباشند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، یادآور شد: همچنین در پی وقوع زمین لرزه امروز کلیه تیمهای عملیاتی و امدادی و همچنین تیمهای درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان در آماده باش کامل قرار دارند.
اعزام هفت تیم ارزیاب
وی اظهار کرد: با وقوع زمین لرزه ۶,۳ ریشتری در مرز استان ۴ تیم ارزیاب از جمعیت هلال احمر زیرکوه و ۲ تیم ارزیاب از درمیان و یک تیم نیز از قاینات به منطقه اعزام شدهاند.
کاوسی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش تیمهای ارزیاب، زلزله تاکنون خسارتی نداشه است، بیان کرد: تیمهای ارزیاب از این شهرستانها به روستاهای مرزی استان برای بررسی خسارتهای احتمالی اعزام شدهاند و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
نظر شما