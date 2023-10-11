هجرت بانوی کرامت به قم جغرافیای جهان اسلام و تشیع را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر فلاحی شامگاه سه شنبه مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «اخت الرضا» همزمان با ایام ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم که به نام روز قم نیز نامگذاری شده است، در تالار فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: از سالیان گذشته آستان مقدس حضرت معصومه (س) جلوه گاه هنر بوده که برای معرفی بیشتر چهره نورانی حضرت اقدامات فراوانی در عرصههای معماری، کاشی کاری، آثار مکتوب و شعر شکل گرفته است.
مدیر حرم مطهر بانوی کرامت بیان داشت: یکی از مسائل که مورد توجه تولیتهای گذشته تاکنون بوده است موضوع بهره گیری از هنر و رسانه برای شناساندن ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه (س) بوده است.
حجت الاسلام فلاحی گفت: برای اینکه چهره نورانی بانوی کرامت بیشتر معرفی شود از سالهای قبل ساخت فیلم، مستند و سریال در این زمینه در دستور کار بوده است که تلاش و برنامه ریزی برای ساخت فیلمی در زمینه شخصیت بانوی کرامت از جمله برنامههای حرم مطهر بوده و افراد فراوانی در سالهای اخیر برای ساخت این فیلم تلاش کردند و وقت گذاشتند.
وی بیان داشت: محققان، نویسندگان، هنرمندان و اصحاب رسانه مشورتهای مختلفی در این زمینه دادند و معتقدیم چهره نورانی حضرت باید به صورت هنرمندانه، کارشناسانه و با ظرافت معرفی شود.
مدیر حرم مطهر بانوی کرامت تصریح کرد: هجرت بانوی کرامت به قم جغرافیای جهان اسلام و تشیع را تغییر داده و آمدن او انقلاب شیعی را پیش برده است.
حجت الاسلام فلاحی ابراز داشت: این بانوی آنچنان در عرصه معنویت و عرفان و اخلاق و عبودیت جایگاه ممتازی دارد که نفوذ کلمه او در همه این اعصار خود را نشان میدهد.
مدیر حرم مطهر بانوی کرامت تصریح کرد: شکل گیری حوزه علمیه قم و رشد شخصیتهایی همانند آیت الله بروجردی، حائری و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از برکات حضور حضرت معصومه (س) در قم است.
شهر مقدس قم عش آل محمد و مأمن آل فاطمه است
حجتالاسلاموالمسلمین علی نظری منفرد، نیز در سخنانی ضمن اشاره به تاریخچه شهر قم، با بیان اینکه قم همزمان با سالروز ولادت امام صادق علیهالسلام در سال ۸۳ هجری قمری تأسیس شد، اظهار داشت: در دوران امامت امام صادق علیهالسلام بعضی از اهالی قم، برای شرفیابی خدمت امام علیهالسلام وارد شهر مدینه میشدند و حضرت نیز در میزبانی از آنها، قم را عش آل محمد و مأمن آل فاطمه ذکر میکنند.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد احادیث اصول کافی به نقل از علما و محدثان قمی ذکر شده است، اظهار کرد: حضور چنین علما و عاشقانی در شهر مقدس قم، یکی از دلایل انتخاب حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برای حضور در این دیار بود.
این استاد حوزه در ادامه ضمن اشاره به بازدید خود از فرایند تولید فیلم اخت الرضا، از تمام دستاندرکاران و سازندگان این فیلم تقدیر و تشکر نمود و اظهار کرد: حضرت معصومه سلاماللهعلیها ولینعمت ساکنان قم است و به برکت این وجود نازنین شهر قم شهر معنوی است؛ امیدواریم این فیلم در ارتقای بنیه فرهنگی دینی و معنویتبخشی به جامعه و جهان اسلام اثرات ارزشمندی داشته باشد.
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