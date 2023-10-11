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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

بامداد امروز؛

پیکر آتیلا پسیانی به ایران رسید/ هنرمندان به استقبال رفتند

پیکر آتیلا پسیانی به ایران رسید/ هنرمندان به استقبال رفتند

جمعی از هنرمندان همزمان با رسیدن پیکر زنده یاد آتیلا پسیانی به فرودگاه رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، بامداد روز چهارشنبه ۱۹ مهر جمعی از هنرمندان تئاتر و سینما با حضور در فرودگاه امام خمینی به استقبال پیکر آتیلا پسیانی رفتند.

محمد چرمشیر، رضا کیانیان، منوچهر شاهسواری، شهرام گیل آبادی، پژمان بازغی، سحر دولتشاهی، مرضیه برومند، طناز طباطبایی، رامبد جوان، امیر جدیدی، آروند دشت آرا، احسان حاجی پور، علی دهکردی، حبیب رضایی، همایون اسعدیان، الهام کردا، امیرحسین دوانی، وحید لک و حمید پورآذری از جمله هنرمندان حاضر در مراسم استقبال از پیکر آتیلا پسیانی بودند.

مراسم تشییع و بدرقه این هنرمند تئاتر و سینمای ایران روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ و از ساعت ۱۰ در مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5908623
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      61 14
      پاسخ
      خدا رحمت کنه ،به خانواده اش صبر بده، آقای پسیانی واقعا هنرمند به تمام بودن.
      • بهنام IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
        0 0
        حیف
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      42 8
      پاسخ
      اقای پسیانی واقعا بازیگر با استعدادی بودند.روحش شاد.من این ضایعه غم انگیز رو اول به خانواده محترمشان وسپس به جامعه هنری ودوستارانش تسلیت می گویم.
    • اسی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      48 9
      پاسخ
      حیف حیف ایشون یکی از بزرگان هنر ایران بودن روحش شاد درود به روحش
    • محمد حسین IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      34 14
      پاسخ
      وافعا موندم تو کارای خدا چرا اصلا نسل بشر رو ادامه داد که ادما شاهد از دست دادن عزیزاشون باشن ای کاش همون حضرت ادم و حوا رو فرستاد روی زمین و زندگی کردن همونجا نسل تموم میشد ادامه دار نبود ... بنده که عقلش به کارای خدا نمیرسه حکمتت رو بازم شکر ولی واقعا داغ عزیز سخته خدا صبر بده
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      39 9
      پاسخ
      خدارحمتت کنه جایگاهت بهشت باشه فراموش نمیشی هرگز۰۰۰۰
      • نسیم IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
        26 13
        آفرین جمله ی بسیار زیبا و خوبی رو گفتید
    • علی ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      20 10
      پاسخ
      خداوند یکتا ایشان را دربهشت خودجای میدهد.زیرا خودش گفته هرکس لبخندی برلب بندگان من بیاورد بهشتی است.روحش شاد
    • لیلا IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      19 8
      پاسخ
      تسلیت میگم به جامعه هنر ایران درگذشت هنرمند خوب ودوستداشتنی اقای اتیلا پسیانی روحشون شاد
    • فاطمه IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      20 7
      پاسخ
      سلام و عرض احترام درگذشت بزرگ مرد ایران را به ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم و خدا رحمتشان کند و جایگاه شان بهشت ابدی باشد. ان‌شاءالله خدا به خانواده شان صبر بدهد.
    • فاطمه IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      19 10
      پاسخ
      حیف و صد حیف خیلی زود انسانی با ارزش از جامعه هنری رو از دست دادیم خداوند به خانواده محترمشون صبر اعطا کند خدا رحمتشو ن کنه و روحشون شاد
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      23 7
      پاسخ
      اناللاه واناالیه راجعون✴✴✴
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      18 5
      پاسخ
      واقعاحیف بزرگ مردی مثه جناب آتیلاپسیانی ازمیان مارفت که رفت ومن دوسال بابای عزیزموندارم وبرای همیشه تنهام گذاشت باغمت همدردم ستاره جان خدابهت تحمل این غم بزرگوبده وتسلیت به مادروبرادرعزیزت🙏😥
    • امیرعلی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      12 4
      پاسخ
      روحش شاد خدارحمتش کنه بزرگ مرد
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      12 6
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد یادش گرامی خدا صبر عطا کنه به خانواده اش.
    • فهیمی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      11 5
      پاسخ
      خدا یا به عزیزان صبربده تا بتونن دوری عزیزشون تحمل کنن خدا روحش شادکنه جاش تو بهشت باشه واقعا حیف بود یادش گرامی
    • نیلو RO ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      9 6
      پاسخ
      خدارحمتش کنه هنرمندعزیزمون رو
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      10 4
      پاسخ
      روحش شاد . استاد پسیانی مرد بسیار شریف و توانا در اجرای نقش بودند. خدا به عزیزانشون صبر بده . روحشون شاد و یادشان گرامی باد.
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      11 5
      پاسخ
      خدا رحمت کنه خیلی متاثر شدم .
    • عل IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      11 6
      پاسخ
      سلام برای اموات همه اموات مومنبن و مومنات و مرحوم منظور فاتحه با صلوات.
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      12 4
      پاسخ
      پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست درگذشت استاد پسیانی را به خانواد محترمشان وهنردوستان وهنرمندان تسلیت عرض میکنم روحش شاد 🤲🤲
    • US ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      13 6
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خیلی هنرمند عزیزی بودند
    • حسینی IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام و عرض احترام روحت شاد و یادت همیشه در قلبها زنده
    • IR ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خیلی هنرمند دوست‌داشتنی و خوب بود
    • مجتبی حیدری فرد RO ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتت کنه جایگاهت بهشت باشه فراموش نمیشی هرگز۰۰۰۰
    • فاطمه IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شادو یادش گرامی و تسلیت به خانواده آقای پسیانی جامعه هنری انشاالله جایگاهش در بهشت ابدی
    • میثم IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      نمیدانم چگونه و با چه باوری مرگ‌ایشان را بپذیرم اما از خداوند منان خواستار صبر برای خانواده ایشان و رحمتی برای خودشان دارم اقای پسیانی از بابات تمام لحضه های خوشی که به وسیله فیلم هاتون و بازیگری بینظیرتون برای من و خانوادم ساختید از شما متشکرم روحتان شاد و یادتان تا ابد گرامی
    • مهدی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مرگ در خونه تک تکمون رو میزنه
    • شهدوست کیانی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روح بلند هنرمند عزیز جناب آتیلا پسیانی بزرگوار قرين رحمت واسعه الهی

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