پیکر آتیلا پسیانی به ایران رسید/ هنرمندان به استقبال رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، بامداد روز چهارشنبه ۱۹ مهر جمعی از هنرمندان تئاتر و سینما با حضور در فرودگاه امام خمینی به استقبال پیکر آتیلا پسیانی رفتند.

محمد چرمشیر، رضا کیانیان، منوچهر شاهسواری، شهرام گیل آبادی، پژمان بازغی، سحر دولتشاهی، مرضیه برومند، طناز طباطبایی، رامبد جوان، امیر جدیدی، آروند دشت آرا، احسان حاجی پور، علی دهکردی، حبیب رضایی، همایون اسعدیان، الهام کردا، امیرحسین دوانی، وحید لک و حمید پورآذری از جمله هنرمندان حاضر در مراسم استقبال از پیکر آتیلا پسیانی بودند.

مراسم تشییع و بدرقه این هنرمند تئاتر و سینمای ایران روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ و از ساعت ۱۰ در مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.