  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

پنجره مهر؛

تصاویری از ورود امام شیعیان آفریقا به فرودگاه امام خمینی(ره)

تصاویری از ورود امام شیعیان آفریقا به فرودگاه امام خمینی(ره)

ری- شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در دومین سفر خارجی خود پس از پایان حصر خانگی، دقایقی پیش وارد تهران شد.

دریافت 25 MB

گفته می‌شود شیخ ابراهیم الزکزاکی و همسرش برای ادامه روند درمانی خود به تهران سفر کرده اند. حضور در حرم امام راحل، دیدار با شخصیت‌ها و مقامات نظام و سفر به مشهد مقدس از برنامه‌های سفر شیخ زکزاک به ایران است. بر اساس برخی از اخبار منتشر شده قرار است در روز شنبه مراسمی در تقدیر از وی در دانشگاه تهران برگزار شود.

کد مطلب 5908744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها