تصاویری از ورود امام شیعیان آفریقا به فرودگاه امام خمینی(ره)

گفته می‌شود شیخ ابراهیم الزکزاکی و همسرش برای ادامه روند درمانی خود به تهران سفر کرده اند. حضور در حرم امام راحل، دیدار با شخصیت‌ها و مقامات نظام و سفر به مشهد مقدس از برنامه‌های سفر شیخ زکزاک به ایران است. بر اساس برخی از اخبار منتشر شده قرار است در روز شنبه مراسمی در تقدیر از وی در دانشگاه تهران برگزار شود.

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