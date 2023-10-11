احداث دو واحد بانک خازنی در پست بی بی حوریه انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قنبرزاده گفت: در راستای آماده‌سازی شبکه برق گیلان به منظور پاسخگویی مناسب به رشد بار در ناحیه انزلی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پروژه نصب خازن در پست بی‌بی‌حوریه تعریف شد.

وی افزود: ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت بی‌بی‌حوریه در سال ۱۴۰۰ به ۴۰×۲ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان اضافه کرد: به منظور جبران سازی محلی توان راکتیو که منجر به آزادسازی ظرفیت خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورهای پست بی‌بی‌حوریه و همچنین بخشی از ظرفیت انتقال در پست رشت شمالی می‌شود، عملیات اجرایی احداث دو واحد بانک خازنی هرکدام به ظرفیت ۴/۸ مگاوار (ظرفیت کل ۹/۶ مگاوار) در پست مذکور در سال جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود این دو پست قبل از پیک بار سال آتی به بهره برداری برسد.

قنبرزاده افزود: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کند و در اجرای این پروژه برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و پس از بهره برداری برای ۳ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد شد.

گفتنی است که میزان سرمایه گذاری برای این پروژه ۲۵ میلیارد ریال است.