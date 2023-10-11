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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

معاون بهره برداری برق منطقه‌ای گیلان خبر داد؛

احداث دو واحد بانک خازنی در پست بی بی حوریه انزلی

احداث دو واحد بانک خازنی در پست بی بی حوریه انزلی

رشت- معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان از احداث دو واحد بانک خازنی در پست بی بی حوریه بندرانزلی با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قنبرزاده گفت: در راستای آماده‌سازی شبکه برق گیلان به منظور پاسخگویی مناسب به رشد بار در ناحیه انزلی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پروژه نصب خازن در پست بی‌بی‌حوریه تعریف شد.

وی افزود: ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت بی‌بی‌حوریه در سال ۱۴۰۰ به ۴۰×۲ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان اضافه کرد: به منظور جبران سازی محلی توان راکتیو که منجر به آزادسازی ظرفیت خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورهای پست بی‌بی‌حوریه و همچنین بخشی از ظرفیت انتقال در پست رشت شمالی می‌شود، عملیات اجرایی احداث دو واحد بانک خازنی هرکدام به ظرفیت ۴/۸ مگاوار (ظرفیت کل ۹/۶ مگاوار) در پست مذکور در سال جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود این دو پست قبل از پیک بار سال آتی به بهره برداری برسد.

قنبرزاده افزود: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کند و در اجرای این پروژه برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و پس از بهره برداری برای ۳ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد شد.

گفتنی است که میزان سرمایه گذاری برای این پروژه ۲۵ میلیارد ریال است.

کد مطلب 5908817

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