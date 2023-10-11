حضور ۱۰ درصد اعضای هیات علمی علوم پزشکی در طرح «همراه با حکیمان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جواد باقری با بیان این خبر افزود: این طرح در راستای دوره های دانشافزایی و معرفت افزایی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با عنوان «طرح آموزشی - فرهنگی همراه با حکیمان» از سال قبل برنامهریزی شده است.
باقری تصریح کرد: دومین دوره اجرای این طرح همزمان با فصل تابستان و از اول تیر تا پایان شهریورماه برنامهریزی شده بود، در این دوره حدود دو هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور همراه با خانوادههای خود در قالب یک برنامه سه روزه در شهر مقدس مشهد و در جوار امام رئوف حضور یافتند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیستمین و آخرین کاروان این دوره در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مهرماه، در مجتمع آموزشی - فرهنگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در شهر ساری در جریان است، گفت: در این دوره اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی استان خراسان رضوی حضور دارند.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره سرفصل موضوعات و محتواهایی که در این دوره ارائه میشود، بیان کرد: این دوره با محوریت برنامههای زیارتی، آموزشی و فرهنگی و در چهار بسته موضوعی شامل بسته اعتقادی، اجتماعی – سیاسی، مهارتی و خانواده اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه در این دوره ۱۶ ساعت دورههای دانشافزایی و معرفت افزایی برای اساتید و اعضای هیات علمی ارائه میشود، اظهار کرد: این دورهها با حضور مدرسان مجرب و توانمند کشوری برگزار میشود.
باقری در مورد نحوه انتخاب مخاطبان این دوره گفت: در این طرح برای هر دانشگاه بر اساس تعداد اعضای هیات علمی سهمیهای در نظر گرفته شد، که معاونتهای فرهنگی دانشجویی دانشگاهها با توجه به این سهمیه، از متقاضیان علاقهمند به شرکت در این طرح ثبت نام کرده و آنها را به ما معرفی کردند. این اساتید در قالب ۲۰ کاروان ۱۰۰ نفره و بر اساس یک برنامه زمانی اعلام شده در دوره حضور یافتند.
وی در مورد میزان استقبال اساتید از این طرح، به حضور بیش از ۱۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اشاره و بیان کرد: در سال اول اجرای طرح حدود ۹۰۰ نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در این دوره شرکت نمودند که امسال با توجه به اینکه تجربه دوم بود، استقبال بسیار بیشتر بود و آمار شرکت کنندگان به حدود دو هزار استاد رسید.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در مورد امتیازاتی که برای حاضران در این دورهها برنامهریزی شده است، گفت: در کنار اینکه شرکت کنندگان در این دوره از فرصت بسیار معنوی زیارت امام رضا (ع) و برنامههای فرهنگی و آموزشی بهرهمند میشوند، امتیاز فرهنگی برای اعضای هیئت علمی هم محاسبه میشود.
و در مورد بازخوردهای دریافت شده از دو دوره برگزاری طرح همراه با حکیمان، گفت: در پایان هر دوره ارزیابیهای لازم از حاضران در آن دوره در مورد مدرسان، محتوای ارائه شده و ... به عمل میآوریم. امسال نیز این ارزیابی صورت گرفته و بازخوردهای مثبت اساتید شرکت کننده دریافت شده است. نکته مهم در این ارزیابیها این بود که مطالبه بخش اعظمی از اساتید، تداوم این دوره ها در فضای دانشگاهی به صورت متمرکز و غیرمترمرکز بود.
باقری به تداوم این دوره در سالهای آینده اشاره کرد و گفت: معاونت فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت با توجه به بازخوردهایی که از اعضای هیات علمی گرفته و با توجه به نیازسنجیهای صورت گرفته این دوره آموزشی را ان شاالله ادامه خواهد داد و امیدواریم بتوانیم سال بعد سومین دوره همراه با حکیمان را برگزار کنیم.
وی به برنامههای وزارت بهداشت در حضور اساتید و اعضای هیئت علمی در برنامههای قرآنی، اشاره و خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت بیست و هفت دوره از جشنواره قرآنی خود که بزرگترین رویداد قرآنی دانشگاهی است را در سه حوزه اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار کرده و همواره یکی از بخش های مهم و فعال این جشنواره بخش استادی بوده است. این برنامهها در بخش اساتید گسترش خواهد یافت چرا که برگزاری چنین برنامههایی باعث ترویج بیشتر و بهتر این رویدادها در فضای دانشگاه خواهد شد.
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