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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

نماینده ولی فقیه در مازندران:

ایران اسلامی چشم و چراغ کشورهای منطقه است

ایران اسلامی چشم و چراغ کشورهای منطقه است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: امنیت منطقه به نظام جمهوری اسلامی گره خورده و ایران چشم و چراغ کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امروز امنیت منطقه به نظام جمهوری اسلامی گره خورده و ایران چشم و چراغ همه کشورهای اسلامی و مستضعفین است و اگر با اقتدار باشد پشت کشورهای منطقه نیز گرم است.

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی افزود: طرح طوفان‌الاقصی عملیات بسیار کاری، قاطع و بی‌نظیر بود که در عمر ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی رقم خورد و چنین موفقیتی برای نیروهای جهادی و چنین فاجعه‌ای برای نیروهای صهیونیستی پیش نیامده بود.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه نیروهای انتظامی ایران علاوه بر نیروی ایران بودن حافظ منطقه غرب آسیا هستند، افزود: از نیروی انتظامی استان مازندران و شهرستان‌ها که دیندار و با انگیزه هستند، تقدیر و تشکر داریم.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: در اواخر شهریور ماه امسال دشمنان ما چیزهای دیگری را ساز کرده بودند اما با تلاش نیروهای انتظامی کار با آرامش پیش رفته و مردم بهتر به ماهیت نادرست، باطل و مزدوری جریان اغتشاشات و آشوب‌ها بیشتر پی بردند.

وی با بیان اینکه جریان اغتشاشات در سال گذشته و امسال از جانب مردم تودهنی محکمی خورد، گفت: مردم هیچ حمایتی از این جریان مخرب، ویرانگر، مزدور و بسیار ضعیف نداشتند که جای تقدیر دارد.

آیت الله محمدی لائینی در پایان خطاب به فرماندهان حاضر تاکید کرد: به معیشت همکارانتان برسید و به امکانات سازمانی نیز توجه کنید، حواس‌ها باید جمع باشد که باوجود ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی خورده بعید نیست که باز شیطنت‌های خود را درون کشورهای اسلامی به‌خصوص ایران تکرار کند.

کد مطلب 5909156

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