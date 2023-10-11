ایران اسلامی چشم و چراغ کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان و فرماندهان انتظامی شهرستانها، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امروز امنیت منطقه به نظام جمهوری اسلامی گره خورده و ایران چشم و چراغ همه کشورهای اسلامی و مستضعفین است و اگر با اقتدار باشد پشت کشورهای منطقه نیز گرم است.
وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی افزود: طرح طوفانالاقصی عملیات بسیار کاری، قاطع و بینظیر بود که در عمر ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی رقم خورد و چنین موفقیتی برای نیروهای جهادی و چنین فاجعهای برای نیروهای صهیونیستی پیش نیامده بود.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه نیروهای انتظامی ایران علاوه بر نیروی ایران بودن حافظ منطقه غرب آسیا هستند، افزود: از نیروی انتظامی استان مازندران و شهرستانها که دیندار و با انگیزه هستند، تقدیر و تشکر داریم.
نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: در اواخر شهریور ماه امسال دشمنان ما چیزهای دیگری را ساز کرده بودند اما با تلاش نیروهای انتظامی کار با آرامش پیش رفته و مردم بهتر به ماهیت نادرست، باطل و مزدوری جریان اغتشاشات و آشوبها بیشتر پی بردند.
وی با بیان اینکه جریان اغتشاشات در سال گذشته و امسال از جانب مردم تودهنی محکمی خورد، گفت: مردم هیچ حمایتی از این جریان مخرب، ویرانگر، مزدور و بسیار ضعیف نداشتند که جای تقدیر دارد.
آیت الله محمدی لائینی در پایان خطاب به فرماندهان حاضر تاکید کرد: به معیشت همکارانتان برسید و به امکانات سازمانی نیز توجه کنید، حواسها باید جمع باشد که باوجود ضربهای که رژیم صهیونیستی خورده بعید نیست که باز شیطنتهای خود را درون کشورهای اسلامی بهخصوص ایران تکرار کند.
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