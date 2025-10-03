آ به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر جمعه در دیدار با فرماندهان انتظامی استان بهمناسبت هفته نیروی انتظامی، بر لزوم توجه بیشتر به معیشت و امکانات سازمانی نیروهای فراجا تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار ۳۳ میلیون دستگاه خودرو تردد و ۵۱ میلیون نفر شب اقامت در شش ماه اخیر، گفت: این حجم خدماترسانی در برابر جمعیت ۳.۵ میلیون نفری استان نشاندهنده تلاش چندبرابری نیروهای انتظامی است که با کمترین امکانات و بیشترین انگیزه در خط مقدم تأمین امنیت جامعه فعالیت میکنند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر اهمیت کارهای فرهنگی در تقویت ایمان، اخلاق و تعهد پرسنل فراجا تأکید کرد و افزود: این پشتوانه فرهنگی باعث شده است که علیرغم مشکلات اقتصادی و کمبود تجهیزات، توانمندی مضاعفی از خود نشان دهند.
وی در ادامه به خطر هرج و مرج داخلی اشاره کرد و امنیت را همسطح سلامتی دانست و گفت: امنیت تا زمانی که از دست نرود، درک نمیشود؛ اما بازسازی آن بسیار دشوارتر از بیماری است.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین از مقامات عالی کشور و به ویژه فراجا خواست که به مشکلات معیشتی، فردی و خانوادگی نیروهای انتظامی توجه بیشتری کنند و حل مسائل مربوط به کمبود امکانات در کلانتریها و پاسگاهها را در دستور کار قرار دهند.
در پایان، آیتالله محمدی لائینی از مردم بهدلیل مشارکت فعالانه در حفظ امنیت و ایجاد وحدت و انسجام در حوادث اخیر قدردانی کرد و امنیت را بزرگترین پشتوانه نظام دانست.
