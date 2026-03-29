به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی‌ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی در ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۵، اظهار کرد: از زحمات و احساس مسئولیت همه همکاران در این مجموعه صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به مدیریت مناسب حوادث چهارشنبه‌سوری افزود: در حالی که برخی این مناسبت را به‌عنوان نقطه‌ای حساس تلقی می‌کردند، با هوشیاری نیروهای مسئول، شرایط به‌خوبی کنترل و اقدامات سوء خنثی شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین به حجم بالای سفرها اشاره کرد و گفت: ورود حدود ۲۰ میلیون مسافر به استان، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها و دستگاه‌های خدماتی وارد کرده است.

وی ادامه داد: هر سال از نیمه اسفند تا نیمه فروردین، دوره‌ای دشوار برای مجموعه‌های اجرایی و انتظامی است و امسال با توجه به شرایط خاص، این سختی‌ها دوچندان شده است که جای تقدیر دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت ارتباط با نسل جوان تأکید کرد و افزود: تعامل مستمر با جوانان ضروری است و تاب‌آوری و سلامت نیروها نقش مهمی در پویایی مجموعه دارد.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اخبار مربوط به جبهه مقاومت تصریح کرد: این رویدادها موجب تقویت روحیه عمومی شده و در مقابل، دروغ‌پردازی‌ها و بی‌هویتی دشمن بیش از پیش نمایان شده است.

وی در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه گفت: این حضور پرشور و مستمر، پیام روشنی از حمایت مردمی است و نشان می‌دهد جامعه با هوشیاری در کنار مسئولان ایستاده است؛ حضوری که وظیفه مسئولان و نیروهای عملیاتی را سنگین‌تر از گذشته کرده است.