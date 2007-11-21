تاسیس شرکت مشترک گردشگری میان ایران و رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر رومانی در این دیدار گفت: هیئت ها ومقامات عالی رتبه رومانی در طول این سفر مشتاق دیدار از جاذبه های گردشگری ایران به ویژه در شیراز و اصفهان هستند.

" کریستین تودرسکو" افزود: رومانی نیز در سالهای اخیر در جذب توریست پیشرفت خوبی داشته است و به زودی نیز رئیس آکادمی علوم رومانی از ایران بازدید خواهد کرد.

وی ضمن ارائه پیشنهاد به دست اندرکاران بازاریابی گردشگری ایرانی جهت جذب نمایندگان بخش های خصوصی صنعت گردشگری و برگزاری تورهای تخصصی به منظور آگاهی از جاذبه های گردشگری کشور ایران، اظهار داشت: شرکت در نمایشگاه های تخصصی توریسم در رومانی نیز می‌تواند در بازاریابی گردشگری بسیار موثر باشد.

تودرسکو، ضمن تبریک پذیرش 20 نماینده ایران در یونسکو، این کار را اقدام موثری جهت تبلیغ گردشگری ایران دانست و از برگزاری نمایشگاه خطاطی (نستعلیق) ایران در رومانی خبر داد.

پروفسور " اوان یانونس " استاد دانشگاه بخارست نیز در این نشست ضمن ابراز علاقه به توسعه روابط دو کشور اظهار داشت: باید بخش گردشگری را که از بخش های قابل توسعه در بین دو کشور است فعال کنیم .

وی نشست با نخبگان برای توسعه روابط دو کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: پیش از ورود به ایران تصویر دیگری از ایران داشتیم اما اکنون این باور تغییر کرده و پس از بازگشت به بخارست تمام واقعیت ها را راجع به ایران به دانشجویانم می گویم.

استاد دانشگاه بخارست ضمن ارائه پیشنهاد در خصوص سفر دانشجویان دو کشور به ایران و رومانی افزود: صنعت توریسم یکی از مناسب ترین راهکارها برای معرفی دو کشور به یکدیگر است.

یانونس با اشاره به معماری منحصر به فرد ایران خاطرنشان کرد: ایران نسبت به سایر کشورهای اسلامی در زمینه های مختلف پیشرفت چشمگیری داشته است.

همچنین در این نشست محمد علی پاک سرشت مدیر کل گردشگری خارجی سازمان نیز گفت: صنعت گردشگری دراولویت بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد و کشورهای مختلف نگاه ویژه ای نسبت به این صنعت در مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود دارند.

وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری های جدی سفیر رومانی در ایران در آینده ای نزدیک دفتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در بخارست راه اندازی شود.