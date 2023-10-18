کادر فنی تیم ملی کاراته بانوان اخراج شد/ابهام در اعزام به بوداپست

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان، دوم تا هفتم آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود و قرار است تیم‌های ملی کاراته بانوان و آقایان کشورمان عصر جمعه تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت‌ها ترک کند.

این در حالیست که با تصمیم رئیس فدراسیون کاراته، هر چهار مربی عضو کادر فنی تیم ملی بانوان از کار برکنار شدند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد درگیری ها و اختلافاتی که در کادر فنی تیم ملی وجود داشت، رئیس فدراسیون را ناچار به اتخاذ این تصمیم کرد.

شنبه هفته جاری فدراسیون کاراته از آغاز اردوی تیم ملی بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان خبر داد و زمان اعزام به مسابقات قهرمانی جهان نیز جمعه ۲۸ مهرماه اعلام شد. با این حال برکناری فرخنار ارباب، پگاه زنگنه، ستاره موسوی و فاطمه قاسمی چهار مربی عضو کادر فنی حضور در مسابقات قهرمانی جهان را در هاله ابهام قرار داده است.

نکته مهم اینکه کادر فنی تیم ملی بانوان در ماه‌های اخیر دچار اختلاف نظرهایی شده که در نهایت به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی طباطبایی شد. اختلافاتی که از مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان آغاز شد و در مالزی به اوج رسید. کنار گذاشتن کوتاه مدت پگاه زنگنه و بازگشت وی در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی و حواشی مرتبط با آن که روی نتایج کل تیم تأثیر منفی گذاشت.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که در صورت اعزام تیم ملی بانوان به مسابقات قهرمانی جهان، لیلا بهرامی هدایت تیم ملی را در بوداپست برعهده خواهد داشت.