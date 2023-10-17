۶ کانون مساجد اردبیل برگزیده کشوری شدند

مصطفی آمون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۶ کانون فرهنگی هنری از مساجد استان اردبیل در رویداد «فرهنگ و هنر بچه‌های مسجد» برگزیده کشوری شدند، اظهار کرد: از بین ۲۶ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور پس از پالایش اولیه و ارزیابی‌های ملی ۱۲۰ کانون برتر در رواق‌های دوازده‌گانه و همچنین ۱۵ کانون برتر طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» معرفی شدند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ کانون فرهنگی هنری از استان اردبیل با ثبت گزارش‌ها و آثار و فعالیت‌های برنامه‌ها در چهارمین رویداد ملی «فهما» مشارکت کردند، افزود: از این تعداد ۳۰ کانون به عنوان کانون برتر به مرحله کشوری راه یافت و از این تعداد ۶ کانون برگزیده کشوری شدند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اردبیل گفت: کانون فرهنگی هنری نبی رحمت شهر عنبران - شایسته تقدیر در رواق سبک زندگی (همدلی)، کانون فرهنگی هنری ضیاالصالحین شهرستان پارس آباد - رتبه برتر در رواق فن‌آوری، کانون فرهنگی هنری الزهرا (س) شهرستان اردبیل - رتبه برتر در رواق فیلم، کانون فرهنگی هنری انتظار شهر آبی بیگلو- رتبه شایسته تقدیر در رواق قرآن و عترت (نور)، کانون فرهنگی هنری شهید علایی شهرستان بیله‌سوار - رتبه شایسته تقدیر در رواق کتاب و کانون فرهنگی هنری جوانان بنی هاشم اردبیل- رتبه شایسته تقدیر در طرح‌های فرهنگی مسجد محور انتخاب شدند.

آمون با اشاره به تجلیل و تقدیر از مدیران این کانون‌ها خاطرنشان کرد: البته کانون‌های فعال استان اردبیل در طی دوره‌های قبلی این رویداد ملی مقام‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند.