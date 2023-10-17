کاخ ورسای بار دیگر تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ ورسای در فرانسه امروز سه شنبه بار دیگر به دلیل تهدید به بمب‌گذاری به صورت کلی تخلیه شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، کاخ ورسای فرانسه دومین بار از ابتدای هفته جاری است که تهدید به بمب گذاری شده و تخلیه می‌شود.

رسانه‌های فرانوسوی در این خصوص اعلام کردند که این بنای تاریخی تمام امروز بسته خواهد ماند.

پلیس و نیروهای امنیتی هم اکنون در اطراف کاخ ورسای موضع گیری کرده و بررسی‌های امنیتی در این باره آغاز شده است.

پلیس فرانسه از مردم این کشور درخواست کرد تا از ترودد در اماکن اطراف کاخ ورسای جدا خودداری کنند.

این در حالیست که شنبه ۲۲ مهر ماه سال جاری نیز اعلام شد که کاخ ورسای پس از موزه لوور به دلیل دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تهدید بمب گذاری تخلیه شده است.

بنا بر گزارشات مدیریت مجموعه، موزه نه تنها بازدیدکنندگان را از کاخ، بلکه از باغ و پارک مجاور نیز دور کرده بود.

پیش از این نیز در همان روز به همین دلایل، بازدیدکنندگان از موزه لوور در پاریس تخلیه شده بودند.