تضمین اشتغال ۶۵۰۰ دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی امروز سه‌شنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی لرستان در سخنانی با اشاره به تأکید اهل‌بیت (ع) به موضوع آموزش، اظهار داشت: آموزش منتج به نتیجه عملی باید موردتوجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی در سال ۷۰ با همین هدف و تبدیل علم به عمل ایجاد شده است، عنوان کرد: زمینه‌سازی برای اشتغال از دیگر اهداف دانشگاه علمی کاربردی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با تأکید بر اینکه از سال ۷۳ دانشجو در این دانشگاه پذیرفته شده و تا کنون نیز مأموریت‌های خود را عملی کرده است، افزود: رعایت اخلاق و منش اسلامی نیز مورد تأکید این دانشگاه است.

عباسی با اشاره به اینکه علم و مهارتی ارزشمند است که حلال و حرام که برای انسان مشخص شده در آن رعایت شود، گفت: توسعه مهارت‌ها همواره از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری تأکید دارند که کار بدون علم کم‌اثر و علم بدون کار بی‌اثر است، بیان داشت: در جامعه اسلامی نباید بیکار داشته باشیم، معضل بیکاری در کشور وجود دارد، باید مسئله کارآفرینی موردتوجه قرار گیرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه این دانشگاه بر اساس نیاز بازار فعالیت می‌کند، گفت: دانشگاه علمی کاربردی تنها دانشگاه پویا کشور است، این دانشگاه بیش از سه هزار و ۵۰۰ رشته را در طی این دو سال حذف و ۸۸۰ رشته محل را نیز اضافه کرده است.

عباسی، تصریح کرد: درصد جذب دانشجو در این دانشگاه اضافه شده، به‌ازای هر مرکز علمی کاربردی، ۱۶ درصد افزایش دانشجو داشته‌ایم.

وی با اشاره به انجام آمایش سرزمینی توسط دانشگاه علمی کاربردی به‌عنوان تنها دانشگاه در این زمینه، عنوان کرد: این امر با نگاه مهارتی انجام شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه این دانشگاه تنها دانشگاهی است که بدون بار مالی برای دولت، تضمین اشتغال می‌کند، افزود: امسال شش هزار و ۵۱۸ نفر از سوی این دانشگاه تضمین اشتغال شده و تا دو سال آینده که فارغ‌التحصیل می‌شوند، قطعاً شاغل خواهند شد.

عباسی، بیان داشت: همه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارسالی به دانشجویان دانشگاه اطلاع‌رسانی شود، حقوق و قوانین دانشجویی به آنها اطلاع‌رسانی شود و دفاتر مشاوره فعال‌سازی شوند.