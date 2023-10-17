به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه سه‌شنبه در آئین افتتاح نشست تخصصی بین المللی میراث فرهنگی ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن در آسیای غربی و مرکزی در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی اظهار داشت: هر آنچه خوبان همه دارند اصفهان یکجا دارد.

وی با اشاره به قدمت ۷ هزار ساله کشور ایران ابراز داشت: در ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که از نظر تعداد آثار ثبت جهانی شده در حوزه ملموس و ناملموس جز ۱۰ کشور اول دنیا است.

معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: در تازه‌ترین اقدام ۵۴ کاروانسرا با اجماع تمام کشورهای عضو ثبت جهانی شده است.

وی کاروانسراها را یکی از شاهکارهای ایرانیان دانست و افزود: این بناها نقش اساسی در تأمین امنیت، اطلاع‌رسانی، تجارت، داد و ستد در ادوار مختلف داشته‌اند.

۷۰۰ کاروانسرا ثبت ملی شده است

دارابی تاکید کرد: بیش از یک هزار کاروانسرا در کشور وجود دارد که ۷٠٠ مورد آن ثبت ملی شده است.

دارابی با اشاره به اینکه امروز جهان بر مدار ممتاز فرهنگ و میراث فرهنگی می‌چرخدف گفت: باید تمام دستاوردهای بشری در خدمت حفظ و صیانت از این گنجینه فناناپدیر قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: ما بر این باوریم که در عصر ارتباطات میراث فرهنگی و میراث ناملموس می‌تواند در گسترش صلح و کاهش منازعات نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی ناملموس باید به عنوان زبان مشترک برای گسترش مهر و نوع‌دوستی برای تمام ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: اگر در عرصه سیاست تقابلی میان برخی از کشورها وجود دارد، میراث ناملموس همکاری و وفاق را بین آنها ایجاد کرده است.

دارابی بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس را فرصتی در راستای پاسداری از دستاوردهای عظیم انسان در دانش و فناوری و ترویج ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانست و گفت: باید کشورهای مختلف تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی را با کمک یکدیگر حل کنند تا زمین با مخاطرات و خسارات کمتری مواجه و قابل سکونت و ادامه حیات باشد.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: امروز رابطه معناداری بین اندازه دولت و جامعه مدنی وجود دارد یعنی هرچه دولت کوچک‌تر و و جامعه مدنی بزرگ‌تر باشد، نشانه‌ای مطلوب از حکمرانی است، تشکل‌های غیردولتی در بسیاری از جوامع در نقش پیشران ایفای مسئولیت‌های اجتماعی هستند و در این راستا هرچه قدرتمند، مستقل و کارآمدتر باشد برای منافع جهانی کارکرد بیشتری دارند.

وی میراث فرهنگی را جایگاه نقش‌آفرینی فعالان غیردولتی دانست و افزود: قوانین باید این امر را تسهیل کنند و مدیران و مسئولان نیز آن را مورد حمایت قرار دهند.