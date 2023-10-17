به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده سه‌شنبه شب در نشست فوق‌العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان افزود: سالن‌های ورزشی موجود در سطح شهرستان‌های بندرعباس و حاجی‌آباد به عنوان محل‌هایی امن مهیای پذیرش مردم هستند و درب آن‌ها به روی مردم باز است‌.

وی با اشاره به زلزله امروز فارغان حاجی‌آباد و فین و بندرعباس هرمزگان و ضرورت آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات ادامه داد: پلیس راهور و راهداری نیز تمهیدات لازم ترافیکی را در حوزه‌های درون شهری و برون شهری برای رفت و آمد ایمن مردم در نظر گرفته‌اند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تاکید بر اینکه تاکنون گزارشی از خسارت و صدمه جانی نرسیده است از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند.

به دنبال زلزله‌های امروز استان هرمزگان در شهرستان‌های حاجی‌آباد و فین، فردا چهارشنبه با تصمیم ستاد بحران استان مدارس این ۲ شهرستان در نوبت‌های صبح و عصر (چهارشنبه) تعطیل شد.

همچنین در پی این زمین‌لرزه‌ها آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.

امشب زمین لرزه‌ای به قدرت پنج و پنج دهم ریشتر در ساعت ۱۹:۵۶:۵۱ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین در منطقه فین، برای مرتبه دوازدهم هرمزگان را لرزاند که کانون آن در فاصله ۲۵ کیلومتری فین، ۴۳ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۶ کیلومتری فارغان قرار داشته است.

چهار زمین لرزه دیگر نیز بالای پنج ریشتر در روز جاری در این استان رخ داده است که سه زمین لرزه قبلی براساس بررسی‌های میدانی بدون خسارت بودند.

لرزه اول با شدت ۲.۸ ریشتر و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین در ساعت ۸:۰۶:۱۹ دقیقه در فین

زمین لرزه با شدت ۵.۴ ریشتر و در عمق ۲۹ کیلومتری زمین ساعت ۸:۲۹:۲۴ در فین

زمین لرزه با شدت ۵.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۸:۳۹:۵۶ در فارغان (بین فارغان حاجی آباد و سیاهو)

زمین لرزه با شدت ۳.۲ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین ساعت ۸:۵۹:۴۳ در فین

زمین لرزه با شدت ۳.۳ ریشتر در عمق ۲۵ کیلومتری زمین ساعت ۹:۲۱:۱۲ در فین

زمین لرزه با شدت ۲.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در ساعت ۹:۲۵:۱۵ در فین

زمین لرزه با شدت ۲.۷ ریشتر در عمق ۲۲ کیلومتری زمین در ساعت ۹:۳۶:۵ در فین

زمین لرزه با شدت ۵.۳ ریشتر در عمق ۲۴ کیلومتری زمین در ساعت ۱۱:۵۲:۱۲ در فین

زمین لرزه با شدت ۲.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در ساعت ۱۲:۰۷ :۱۰ در فین

به دستور استاندار هرمزگان ستاد بحران این استان در آماده باش کامل قرار دارد.