به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ در محدوده فین و قلعهقاضی خبر داد و اظهار کرد: این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است.
حسنزاده با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، هماهنگیهای لازم با دهیاریها، بخشداریها و نیروهای امدادی انجام شد، افزود: در پی بررسیهای میدانی صورتگرفته، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده و شرایط در منطقه کاملاً عادی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: تیمهای ارزیاب و دستگاههای مسئول همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارند و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
