۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

حسن زاده: زمین‌لرزه ۳.۶ ریشتری فین و قلعه‌قاضی خسارتی نداشت

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین‌لرزه ۳.۶ ریشتری صبح جمعه که در بخش‌های فین و قلعه‌قاضی احساس شد؛خسارتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ در محدوده فین و قلعه‌قاضی خبر داد و اظهار کرد: این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است.

حسن‌زاده با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، هماهنگی‌های لازم با دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و نیروهای امدادی انجام شد، افزود: در پی بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده و شرایط در منطقه کاملاً عادی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: تیم‌های ارزیاب و دستگاه‌های مسئول همچنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

