«با طوفان الاقصی تا روز آخر» افتتاح شد/ نمایشگاهی که پایان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایشگاه عکس «با طوفان الاقصی تا روز آخر» شامل آثار گروهی عکاسان رسانه‌های فعال در فلسطین اشغالی از عملیات طوفان الاقصی به همت خانه عکاسان ایران روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه در «گالری شماره یک عکاسان ایران» افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۴۲ عکس از آغاز عملیات طوفان الاقصی که آثار عکاسان بین‌المللی هستند، به نمایش گذاشته شد.

در آئین افتتاحیه نمایشگاه علی فروزان‌فر معاون هنری حوزه هنری، سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران و جمعی از علاقه‌مندان حضور داشتند.

سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران همزمان با افتتاح نمایشگاه گفت: «با طوفان الاقصی تا روز آخر» کمترین ادای دین جامعه عکاسی و خانه عکاسان ایران به عملیات بزرگ گروه‌های مقاومت فلسطین و همچنین جنایاتی است که از سوی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی در حال رخ دادن است. در این نمایشگاه ۴۲ عکس در سایزهای مختلف به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه «با طوفان الاقصی تا روز آخر» اولین نمایشگاهی است که تاریخ افتتاح دارد ولی تاریخ پایان ندارد. امیدواریم پایان آن با پیروزی مردم فلسطین همراه باشد.

وی درباره عکس‌های موجود در نمایشگاه توضیح داد: عکس‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش در آمده هر هفته به روز می‌شود و تغییر می‌کند و همچنین عکس‌هایی که از دیوار پایین می‌آید به صورت کوچک‌تری بر روی یکی از دیوارهای نمایشگاه اضافه می‌شود. امیدواریم هر چه زودتر شاهد پیروزی ملت بزرگ فلسطین باشیم.

باقری افزود: اسم این نمایشگاه از فلسطین شروع شده است. «با طوفان الاقصی تا روز آخر» اتفاق و رشادت‌های مردم فلسطین و کرانه باختری را روایت می‌کند که با نام طوفان الاقصی در جهان شناخته شده است. ما باور و ایمان داریم که این بار مردم فلسطین نسخه رژیم کودک کش صهیونیستی را می‌پیچند و کشورشان را آزاد می‌کنند. به همین دلیل خواستیم با برگزاری نمایشگاه کنار آنها باشیم تا روز پیروزی و می‌خواهیم از این طریق اتفاق‌هایی که در فلسطین حال رخ دادن است را در حد توانمان در مقابل دید مخاطبان قرار دهیم.

مدیر خانه عکاسان ایران درباره نحوه انتخاب عکس‌ها گفت: با توجه به اینکه ما امکان محدودی در فلسطین داریم و نیز خبرگزاری‌های محدودی در آنجا وجود دارد، سعی کردیم با عکاسان و خبرگزاری‌ها ارتباط بگیریم و عکس‌هایی را که موجود است در اختیار داشته باشیم و در تلاش هستیم که بتوانیم با دیگر عکاسان و خبرگزاری‌های دیگر نیز در ارتباط باشیم که بتوانیم از این طریق عکس‌های بیشتر با تنوع بیشتر و به‌روزتر را بر دیوار نمایشگاه داشته باشیم.

باقری در پایان توضیح داد: افتتاح این نمایشگاه کاری است که ما می‌توانیم در برابر اتفاقات رخ داده در سرزمین‌های اشغالی انجام دهیم و این نمایشگاه روایت‌گری تصویری این اتفاقات است؛ این نمایشگاه رسالت خانه عکاسان ایران است و امیدواریم که بتوانیم این اتفاق را تا آخر رقم بزنیم.

نمایشگاه «با طوفان الاقصی تا روز آخر» تا «روز پیروزی مقاومت غزه» در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران در حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، میزبان علاقه‌مندان است.