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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۸

در حوزه هنری برگزار می‌شود؛

داستان یک عکس دیده‌ شده از شهید آوینی

داستان یک عکس دیده‌ شده از شهید آوینی

نمایشگاه عکس «سفرِ آخر؛ داستان یک عکس دیده شده» یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خانه عکاسان ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه عکس «سفرِ آخر؛ داستان یک عکس دیده شده از شهید مرتضی آوینی» یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در گالری «شماره یک خانه عکاسان ایران» افتتاح می‌شود.

«سفرِ آخر» عکس‌هایی از عکاسان؛ اصغر بختیاری، احسان رجبی، مرتضی شعبانی، سیدمحمد جعفری و محمدحسین قدمی است که از آغاز تشکیل گروه «روایت فتح» به همراه شهید مرتضی آوینی بوده و در کنار او و گروه عکاسی کرده‌اند. داستان سفر آخر گروه به مناطق جنگی جنوب در فروردین ۱۳۷۲ از مهم‌ترین بخش این نمایشگاه عکس است.

نمایشگاه عکس «سفرِ آخر» شامل ۵۴ عکس در اندازه‌های مختلف است که در روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۷ در گالری «شماره یک خانه عکاسان ایران» افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه از دوشنبه ۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در گالری «شماره یک خانه عکاسان ایران» واقع در حوزه هنری انقلاب اسلامی، خیابان سمیه تقاطع خیابان حافظ، میزبان علاقه‌مندان است.

کد مطلب 6083432

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