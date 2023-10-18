یادبود مهرجویی در رادیو نمایش/ هنرمند متفکری که جریان ساز بود

محسن سوهانی مدیر رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو درباره پرداختن به آثار داریوش مهرجویی در این شبکه رادیویی به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو نمایش تصمیم دارد طی یک هفته آینده برای بزرگداشت مقام استاد داریوش مهرجویی و ادای احترام به وی، هفته فیلمی را از میان آثار منتخب این سینماگر فقید در قالب رادیو فیلم روی آنتن ببرد. برنامه پخش اطلاع رسانی شده و آثار هم اعلام شده است.

وی اضافه کرد: زنده یاد مهرجویی در دورانی که سینمای ایران با خطر ابتذال روبرو بود اندیشه ورزی و مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را با آثاری مثل «گاو» و «دایره مینا» در پیش از انقلاب وارد سینمای ایران کرد و موج نویی را بنیان گذاشت که بسیار جریان ساز بود. در سال های پس از پیروزی انقلاب هم آثار بسیار شاخص و ماندگاری مثل «هامون» و «پری»، «لیلا»، «سارا» و دیگر آثار درخشانش را به یادگار گذاشت.

سوهانی تصریح کرد: رادیونمایش به عنوان یک شبکه تخصصی رسانه ملی وظیفه خود دید در این هفته به صورت رادیو فیلم یاد و خاطر آثار ارزشمند این هنرمند متفکر و اندیشمند را پاس بدارد.

وی در پایان درباره قالب رادیو فیلم توضیح داد: رادیو فیلم قالبی جذاب است که صحنه های تصویری فیلم برای شنونده بیان می شود که هم برای روشندلان و هم عموم مخاطبان رادیو جذاب است.

در پی درگذشت تلخ هنرمند فقید داریوش مهرجویی رادیو نمایش برای بزرگداشت این هنرمند، اقدام به تولید و پخش رادیو فیلم های «مهمان مامان»، «اجاره نشین ها»، «شیرک»، «لیلا»، «هامون»، «گاو»، «پری» که به همین ترتیب در هفته فیلم داریوش مهرجویی در رادیو نمایش از روز شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ پخش می شود.