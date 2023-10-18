به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، از شنبه ۲۹ مهر تا جمعه ۵ آبان شبکه نمایش تلویزیون در بخش نمایشی ساعت ۱۹ فیلم های «گاو»، «هامون»، «سارا»، «پری»، «لیلا»، «مهمان مامان» و «اجاره نشین ها» ساخته داریوش مهرجویی را پخش می‌کند.

فیلم سینمایی «گاو» به کارگردانی داریوش مهرجویی شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش روی آنتن می رود. عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، جمشید مشایخی، پرویز فنی زاده، عصمت صفوی، عزت الله رمضانی فر، مهین شهابی، فیروز بهجت محمدی در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.

فیلم سینمایی «هامون» به کارگردانی داریوش مهرجویی، یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می شود. خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، فریدون آزما، اسدالله یکتا، فرهاد خان محمدی، فتحعلی اویسی، امرالله صابری، جلال مقدم، حسین سرشار، عزت‌الله انتظامی، فاطمه طاهری، سیما تیرانداز و توران مهرزاد در فیلم سینمایی «هامون» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سارا» اثر داریوش مهرجویی ساعت ۱۹ دوشنبه ۱ آبان روی آنتن می‌رود. این فیلم سینمایی در سال ۱۳۷۱ ساخته شده و نیکی کریمی، امین تارخ، زنده‌یاد خسرو شکیبایی و یاسمین ملک‌نصر در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پری» ساخته داریوش مهرجویی، سه شنبه ۲ آبان روی آنتن شبکه نمایش قرار می‌گیرد. این فیلم با بازی خسرو شکیبایی، نیکی کریمی، علی مصفا، پارسا پیروزفر و … یکی از موفق ترین فیلم‌های مهرجویی در دهه هفتاد نام گرفت.

فیلم سینمایی «لیلا» به کارگردانی داریوش مهرجویی، چهارشنبه ۳ آبان از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم با هنرنمایی علی مصفا و لیلا حاتمی، محمدرضا شریفی‌نیا و جمیله شیخی، محصول سال ۱۳۷۵ است.

فیلم سینمایی «مهمان مامان» به کارگردانی داریوش مهرجویی پنجشنبه ۴ آبان روی آنتن شبکه نمایش می رود. گلاب آدینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورشیرازی، نسرین مقانلو، ژاله علو، فریده سپاه‌منصور و آفرین عبیسی از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «اجاره‌نشین‌ها» به کارگردانی داریوش مهرجویی، جمعه ۵ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.