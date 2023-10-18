به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه کشتاری که در فلسطین انجام‌شده همه‌چیز را در دنیا مشخص کرد که چه کسی طرفدار ظلم و چه کسی طرفدار حقوق بشر و صلح است گفت: جامعه دانشگاهی ایران اسلامی با قلبی نگران و چشمانی گریان، شاهد ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن مردم بی‌گناه غزه است.

وی ادامه داد: نژادپرستان صهیونیست نه‌تنها کودکان وزنان و شهروندان عادی و بی‌پناه فلسطینی را آماج حملات ناجوانمردانه خویش قرار داده‌اند، بلکه با گسترش تهاجمات خویش به دانشگاه‌های غزه، آتش در خرمن دانایی و آگاهی می‌افکنند و بساط دانش جویی و دانشجو پروری را در هم می‌پیچانند و حرمت حریم علم و معرفت را به سرپنجه دستان خونین و رفتار ننگین خویش، آلوده می‌سازند.

مسلمی نائینی با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر قدس شریف، فضای فعالیت آزادانه علمی و دانشگاهی را به داغ و درفش، سخت به هم فشرده است گفت: آغوش دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه‌های غزه که عضوی از اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام هستند، گشوده است و آمادگی دارند که این عزیزان را همچون میهمانانی گرامی به شایستگی و گرمی پذیرا باشد تا ان شاء الله بزودی با مراجعت به کشور مظلوم خویش گام‌هایی بلندتر را برای کسب علم و دانش و معرفت بردارند.

جهاددانشگاهی با فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد سازمانی و علم و پژوهشی در سراسر کشور دارای دو دانشگاه علم و فرهنگ در تهران و علم و هنر در یزد و شش موسسه آموزش عالی در اصفهان؛ خوزستان؛ کرمانشاه؛ گیلان(رشت)؛ همدان و خراسان رضوی(کاشمر) است.