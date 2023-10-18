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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد؛

آمادگی دانشگاه‌های جهاددانشگاهی برای پذیرش دانشجویان غزه

آمادگی دانشگاه‌های جهاددانشگاهی برای پذیرش دانشجویان غزه

رییس جهاددانشگاهی گفت: دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی آمادگی پذیرش و تحصیل دانشجویان دانشگاه‌های غزه را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه کشتاری که در فلسطین انجام‌شده همه‌چیز را در دنیا مشخص کرد که چه کسی طرفدار ظلم و چه کسی طرفدار حقوق بشر و صلح است گفت: جامعه دانشگاهی ایران اسلامی با قلبی نگران و چشمانی گریان، شاهد ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن مردم بی‌گناه غزه است.

وی ادامه داد: نژادپرستان صهیونیست نه‌تنها کودکان وزنان و شهروندان عادی و بی‌پناه فلسطینی را آماج حملات ناجوانمردانه خویش قرار داده‌اند، بلکه با گسترش تهاجمات خویش به دانشگاه‌های غزه، آتش در خرمن دانایی و آگاهی می‌افکنند و بساط دانش جویی و دانشجو پروری را در هم می‌پیچانند و حرمت حریم علم و معرفت را به سرپنجه دستان خونین و رفتار ننگین خویش، آلوده می‌سازند.

مسلمی نائینی با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر قدس شریف، فضای فعالیت آزادانه علمی و دانشگاهی را به داغ و درفش، سخت به هم فشرده است گفت: آغوش دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه‌های غزه که عضوی از اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام هستند، گشوده است و آمادگی دارند که این عزیزان را همچون میهمانانی گرامی به شایستگی و گرمی پذیرا باشد تا ان شاء الله بزودی با مراجعت به کشور مظلوم خویش گام‌هایی بلندتر را برای کسب علم و دانش و معرفت بردارند.

جهاددانشگاهی با فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد سازمانی و علم و پژوهشی در سراسر کشور دارای دو دانشگاه علم و فرهنگ در تهران و علم و هنر در یزد و شش موسسه آموزش عالی در اصفهان؛ خوزستان؛ کرمانشاه؛ گیلان(رشت)؛ همدان و خراسان رضوی(کاشمر) است.

کد مطلب 5915067
زهرا سیفی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      به نظر شما در آن شرایط جنگی کسی هم می تواند درس بخواند .اول آتش بس را پیگیری کنید بعد به فکر درس خواندن دانشجویان باشید

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