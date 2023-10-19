راد پورجبار کارگردان فیلم کوتاه داستانی «پسر خورشید» که در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در دوران دانشجویی ۷ یا ۸ فیلم ساخته است، گفت: فعالیت در این عرصه را با کلاس‌های بازیگری امین تارخ و با بازیگری شروع کردم و به واسطه بازیگری و کارگردانی در دانشگاه سروش علمی کاربردی سینما خواندم و دغدغه کارگردانی هم داشتم. دوست دارم در ابتدا بازیگری و بعد از کسب تجربه لازم، کارگردانی را ادامه دهم.

وی با اشاره به اینکه «پسر خورشید» اولین کار حرفه‌ای‌اش محسوب می‌شود، افزود: این کار با کمک و مشاوره کاوه سجادی حسینی ساخته شد. این فیلم ماجرای پسری نابینا است که تصمیم دارد تتو بزند و پدرش با این کار مخالفت می‌کند. موضوع تتو برای من جذاب است و دوستی دارم که در این حرفه است و تجربه و داستان‌های جالبی از مشتری‌هایش با دیدگاه‌ها و نگاه‌های مختلف تعریف می‌کند.

پورجبار درباره شکل‌گیری ایده این فیلم کوتاه بیان کرد: ایده فیلم را از تجربه‌های این دوستم گرفتم و آن را با امیرمحمد عبدی نویسنده فیلمنامه «لاک قرمز» در میان گذاشتم. به همین واسطه او از ایده‌ای که برایش تعریف کردم یک ایده جدید به ذهنش رسید و یک فیلمنامه تازه نوشت، در نهایت و در رفت و برگشت بین انتخاب ایده خودم یا عبدی تصمیم بر این شد اول فیلمنامه آقای عبدی را بسازیم و تصمیم گرفتیم با این فیلمنامه وارد تولید شویم.

پورجبار با اشاره به اینکه ۱۳ سال کار بازیگری تئاتر و فیلم کوتاه انجام داده است، گفت: در این پروژه و در قامت کارگردان، بازیگری هم برایم اولویت داشت و مهم بود. بازیگردانی فیلم را خودم انجام دادم اما قبل از تولید با دوربین بلک مجیک و با دوستانی از دوران دانشگاه یک ماکت اولیه از این اثر فیلمبرداری و تدوین کردیم و از اینجا به بعد کاوه سجادی حسینی وارد پروژه شده و خودم جلو دوربین رفتم.

این بازیگر ضمن اشاره به اینکه علاقه‌مند به آثار کیارستمی است، اضافه کرد: از سبک‌های مورد علاقه من ملودرام و به تصویر کشیدن یک دنیای آرام است این فیلم هم درباره پسری نابیناست که پدرش جهان دیگری برایش خلق کرده است. او کاملا تحت کنترل پدر قرار دارد و با زدن این تتو می‌خواهد تابوشکنی کند و از کنترل پدر خارج شود.

وی ضمن اشاره به اینکه فیلمنامه دیگری نوشته خودش با موضوع تتو نیز ساخته است، عنوان کرد: این اثر با نام «سیر» در مرحله تدوین قرار دارد و داستان ۲ خانم با دیدگاه مذهبی مختلف است که می‌خواهند تتو بزنند اما تتو کار آقا است و در این میان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند ... .

کارگردان «پسر خورشید» گفت: در کارگردانی تئاتر و فیلم کوتاه قصه برای من خیلی مهم است چون معتقدم مخاطب عام و خاص قصه می‌خواهد از این رو تلاش دارم در کارهای خود این مساله را رعایت کنم.

«پسر خورشید» پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۱۱ دقیقه در سانس ۲ جشنواره اکران می‌شود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از کارگردان: راد پورجبار، تهیه کننده: مهناز افتاده نیا، مشاور کارگردان: کاوه سجادی حسینی، بازیگران: فرید سجادی حسینی، پوریا سلطان زاده، راد پورجبار، نویسنده: امیرمحمد عبدی، دستیار کارگردان و مجری طرح: هنگامه صفایی پور، منشی صحنه: رعنا بهرخ، مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، مدیر صدابرداری: محمد صالحی، گریم : مهرنوش سلیمی، تدوین: احسان واثقی، صداگذاری و اصلاح رنگ: حامد وقاری، طراح صحنه: پریا رندیز، عکاس صحنه: باربد مرندیز، تدارکات: عباس نام آور.