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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

با فیلمسازان جشنواره فیلم کوتاه تهران؛

علاقه‌مند به کیارستمی اما وفادار به قصه/ لاک قرمز «پسر خورشید»

علاقه‌مند به کیارستمی اما وفادار به قصه/ لاک قرمز «پسر خورشید»

راد پورجبار کارگردان فیلم «پسر خورشید» از تجربه‌های خود در ساخت این فیلم کوتاه گفت.

راد پورجبار کارگردان فیلم کوتاه داستانی «پسر خورشید» که در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در دوران دانشجویی ۷ یا ۸ فیلم ساخته است، گفت: فعالیت در این عرصه را با کلاس‌های بازیگری امین تارخ و با بازیگری شروع کردم و به واسطه بازیگری و کارگردانی در دانشگاه سروش علمی کاربردی سینما خواندم و دغدغه کارگردانی هم داشتم. دوست دارم در ابتدا بازیگری و بعد از کسب تجربه لازم، کارگردانی را ادامه دهم.

وی با اشاره به اینکه «پسر خورشید» اولین کار حرفه‌ای‌اش محسوب می‌شود، افزود: این کار با کمک و مشاوره کاوه سجادی حسینی ساخته شد. این فیلم ماجرای پسری نابینا است که تصمیم دارد تتو بزند و پدرش با این کار مخالفت می‌کند. موضوع تتو برای من جذاب است و دوستی دارم که در این حرفه است و تجربه و داستان‌های جالبی از مشتری‌هایش با دیدگاه‌ها و نگاه‌های مختلف تعریف می‌کند.

پورجبار درباره شکل‌گیری ایده این فیلم کوتاه بیان کرد: ایده فیلم را از تجربه‌های این دوستم گرفتم و آن را با امیرمحمد عبدی نویسنده فیلمنامه «لاک قرمز» در میان گذاشتم. به همین واسطه او از ایده‌ای که برایش تعریف کردم یک ایده جدید به ذهنش رسید و یک فیلمنامه تازه نوشت، در نهایت و در رفت و برگشت بین انتخاب ایده خودم یا عبدی تصمیم بر این شد اول فیلمنامه آقای عبدی را بسازیم و تصمیم گرفتیم با این فیلمنامه وارد تولید شویم.

پورجبار با اشاره به اینکه ۱۳ سال کار بازیگری تئاتر و فیلم کوتاه انجام داده است، گفت: در این پروژه و در قامت کارگردان، بازیگری هم برایم اولویت داشت و مهم بود. بازیگردانی فیلم را خودم انجام دادم اما قبل از تولید با دوربین بلک مجیک و با دوستانی از دوران دانشگاه یک ماکت اولیه از این اثر فیلمبرداری و تدوین کردیم و از اینجا به بعد کاوه سجادی حسینی وارد پروژه شده و خودم جلو دوربین رفتم.

این بازیگر ضمن اشاره به اینکه علاقه‌مند به آثار کیارستمی است، اضافه کرد: از سبک‌های مورد علاقه من ملودرام و به تصویر کشیدن یک دنیای آرام است این فیلم هم درباره پسری نابیناست که پدرش جهان دیگری برایش خلق کرده است. او کاملا تحت کنترل پدر قرار دارد و با زدن این تتو می‌خواهد تابوشکنی کند و از کنترل پدر خارج شود.

وی ضمن اشاره به اینکه فیلمنامه دیگری نوشته خودش با موضوع تتو نیز ساخته است، عنوان کرد: این اثر با نام «سیر» در مرحله تدوین قرار دارد و داستان ۲ خانم با دیدگاه مذهبی مختلف است که می‌خواهند تتو بزنند اما تتو کار آقا است و در این میان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند ... .

کارگردان «پسر خورشید» گفت: در کارگردانی تئاتر و فیلم کوتاه قصه برای من خیلی مهم است چون معتقدم مخاطب عام و خاص قصه می‌خواهد از این رو تلاش دارم در کارهای خود این مساله را رعایت کنم.

«پسر خورشید» پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۱۱ دقیقه در سانس ۲ جشنواره اکران می‌شود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از کارگردان: راد پورجبار، تهیه کننده: مهناز افتاده نیا، مشاور کارگردان: کاوه سجادی حسینی، بازیگران: فرید سجادی حسینی، پوریا سلطان زاده، راد پورجبار، نویسنده: امیرمحمد عبدی، دستیار کارگردان و مجری طرح: هنگامه صفایی پور، منشی صحنه: رعنا بهرخ، مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، مدیر صدابرداری: محمد صالحی، گریم : مهرنوش سلیمی، تدوین: احسان واثقی، صداگذاری و اصلاح رنگ: حامد وقاری، طراح صحنه: پریا رندیز، عکاس صحنه: باربد مرندیز، تدارکات: عباس نام آور.

کد مطلب 5915150
سید امیر شایان حقیقی

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