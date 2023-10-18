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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

پایان منفی بورس در معاملات روز چهارشنبه / بیشتر نمادها قرمز بودند

پایان منفی بورس در معاملات روز چهارشنبه / بیشتر نمادها قرمز بودند

امروز شاخص کل وضعیت خوبی نداشت، بیشتر نمادها منفی بودند و وضعیت به صورت ریزش کلی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شاخص کل بورس با ریزش بیش از ۷ هزار واحدی مواجه شده و بخشی از صعود در روزهای قبل هفته را پس گرفت، امروز بیشتر نمادهای بازار سرمایه وضعیت منفی داشتند، ۴۰۶ نماد وضعیت منفی و ۹۶ نماد هم صف فروش بودند.

تنها ۱۴۱ نماد مثبت و ۲۲ نماد در وضعیت صف خرید قرار داشتند، شاید تنها نکته مثبت معاملات امروز افزایش ارزش معاملات خرد به بالای ۴ هزار میلیارد تومان بود این پارامتر در روز قبل به ۳,۷۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.

ارزش معاملات خرد عدد ۴,۱۷۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۶ درصد افزایش داشته است. و نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۲۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۷۵۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۳۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود ۶۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

کد مطلب 5915180

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