به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در آئین نکوداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به پیشینه ۱۰۰ ساله سازمان استاندارد و مسئولیت‌های سنگین این سازمان، اظهار داشت: تدوین و نشر استانداردهای ملی به‌عنوان یک مرجع حاکمیتی و ملی در کشور، کنترل کیفی کالاهای تولیدی و صادراتی برای فراهم‌کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه برای حفظ بازارهای بین‌المللی، کنترل کیفیت کالاهای داخلی به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، از جمله این مسئولیت‌ها است که این سازمان را به‌گونه‌ای وکیل مردم و دولت کرده است.

وی با اشاره به رویکرد مردمی‌بودن دولت سیزدهم، تأکید کرد: باید امکانات در اختیار برای افزایش واقعی رضایت‌مندی مردم در کیفیت کالاها به کار بسته شود.

استاندار لرستان به اهمیت استاندارد اشاره کرد و افزود: رعایت استاندارد در تولید و به‌کارگیری قواعد اصولی فرایند ساخت و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی مؤثر خواهد بود، برای مصرف‌کننده ایجاد اطمینان خواهد کرد، در تجارت و اقتصاد کشور نیز بسیار اثرگذار خواهد بود، همچنین برای اصحاب دانش و متخصصین در بهره‌گیری از دانش‌های فنی اثرگذار است.

زیویار، استاندارد را شرایط مسئولیت‌مندانه برای رسیدن به اهداف ارزشمند دانست که هم کیفیت و هم کمیت در آن اهمیت دارد و افزود: به‌جا و به‌اندازه بودن از نکاتی است که برای دست‌اندرکاران این حوزه اهمیت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکوم‌کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه، گفت: این جنایت شنیع و غیرانسانی در تاریخ ثبت خواهد شد و سرعت نابودی اسرائیل غاصب را دوچندان خواهد کرد و جبهه‌های جدیدی علیه این رژیم شکل خواهد گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به سرنوشت محتوم مسببان واقعه کربلا، گفت: تاریخ گواه سرانجام چنین اقداماتی است و شک نداشته باشید که اسرائیل نابود است چرا که مردم جهان و امت اسلام نسبت به چنین اقدامات ددمنشانه‌ای سکوت نخواهند کرد و بی‌تفاوت نخواهند بود.