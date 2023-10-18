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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

با اعلام سازمان لیگ فوتبال؛

ادای احترام به شهدای غزه در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول

ادای احترام به شهدای غزه در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول

با اعلام سازمان لیگ فوتبال، مسابقات این هفته از رقابت های لیگ برتر و لیگ دسته اول با یک دقیقه سکوت آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، ضمن محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مسلمان غزه و به ویژه قتل عام بیماران، کودکان و زنان بی پناه در بیمارستان المعمدانی و به منظور ادای احترام به شهدای غزه و همدردی با بازماندگان تمامی مسابقات هفته ششم لیگ برتر و مسابقات هفته هشتم لیگ یک در سراسر کشور با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای شهدا آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5915242
بهنام روان پاک

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