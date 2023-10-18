پورعلی گنجی: از دیدن لحظه مصدومیتم، بدنم می لرزد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پور علی گنجی پس از مصدومیت شدیدی که در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن با آن مواجه شد، امروز چهارشنبه همراه با کاروان تیم ملی ایران به تهران بازگشت.

او در حالی که روی ویلچر نشسته بود در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص شرایط و مصدومیتش توضیحاتی داد.

پورعلی گنجی ضمن تشکر از افرادی که حال او را جویا شده بودند، گفت: نمی‌دانم اسم این اتفاق را چه بگذارم؛ حکمت، قسمت یا اتفاق هرچه که بود اتفاق بدی بود و وقتی خودم صحنه را می بینم، بدنم می لرزد. امیدوارم تیم پرسپولیس و فدراسیون کمک کنند صحیح و سالم برگردم.

پورعلی گنجی در خصوص اینکه این مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی است یا خیر گفت: امروز آزمایش ام آر آی می‌دهم امیدوارم مشکل بزرگی نباشد.