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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

با صدور حکمی؛

رهبر انقلاب، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه را منصوب کردند

رهبر انقلاب، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه را منصوب کردند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ حبیب‌الله غفوری را به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ حبیب‌الله غفوری را به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ حبیب‌الله غفوری دامت افاضاتُه

اکنون که جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای علماء دامت توفیقاتُه از امامت جمعه‌ی کرمانشاه کناره‌گیری کرده‌اند، با تقدیر و تشکر از خدمات معنوی و اخلاقی ایشان، جنابعالی را به امامت جمعه و نمایندگی خود در آن شهر و استان منصوب می‌کنم.

دلاورمردان کرمانشاه و عموم مردم مؤمن و صادق و صمیمی آن سامان، خاطره‌ی وفاداری خود به انقلاب اسلامی را در حوادث گوناگون زنده نگاه داشته و یکی از سنگرهای مهم امنیت کشور بوده و می‌باشند. وظیفه‌ی عالِم دینی و جایگاه امامت جمعه در میان این برادران و خواهران محترم، حساس و خطیر است. ارتباط با همه‌ی قشرها به‌ویژه جوانان و حضور در مجامع علمی و دینی و اجتماعی آنان سفارش مؤکد اینجانب است. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۵ مهر ۱۴۰۲

کد مطلب 5915416
هادی رضایی

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