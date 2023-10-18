پایان رژیم صهیونیستی با حمله به بیمارستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در اجتماع مردم تهران که در حمایت از مردم مظلوم غزه در میدان انقلاب اسلامی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امروز اعلام عزای عمومی برای امت اسلامی و ملت عزیز ایران، است. عزای عمومی برای انسانیت، مردم آگاه و با وجدان جهان است. عزای عمومی برای یک رفتار هولناک به دست افراد انسان نما است.

رییس جمهور با طرح این سوال که کدام انسان این جنایت هولناک را قبول می‌کند، ادامه داد: با حمله به بیمارستان، پایان رژیم صهیونیستی آغاز شد.

وی عنوان کرد: هر قطره خون از فلسطینیان که به زمین ریخته می‌شود، رژیم صهیونیستی یک گام به سقوط نزدیک می‌شود.

رژیم صهیونیستی تصور کرد می‌تواند با اشغال، تجاوز، ظلم، بیدادگری، ویران کردن خانه‌ها، کشتن زنان و کودکان، زندان و شکنجه و تصرف زمین‌های کشاورزی، حق مردم فلسطین و بر جنایت‌های خود را با عادی سازی روابط با کشورهای منطقه سرپوش بگذارد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قراردادهای کمپ دیوید، قرارداد شرم‌الشیخ و قرارداد اسلو پایبند نبوده است. به تعبیر قرآن کریم آنها پیمان شکنند و به هیچ میثاقی پایبند نبودند.

رییسی خاطر نشان کرد: مردم فلسطین و منطقه همواره فریاد زده‌اند و هیچ زمان جریان ایستادگی و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی کمرنگ نشده است.

وی اظهار کرد: با انقلاب شکوهمند اسلامی جریان مبارزات ملت فلسطین شکل دیگری پیدا کرد و آنها را برای ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی مصمم‌تر کرد. مردم فلسطین با ایستادگی خود باعث شدند رژیم صهیونیستی دست به اقدامات بیشتری بزنند.

رییسی با بیان اینکه جنگ سنگ به جنگ با موشک تبدیل شد، گفت: مردم مسلمان فلسطین از حق خود دست برنداشته اند.

رییس‌جمهور گفت: مردم فلسطین با یک عملیات «طوفان الاقصی» شکست بزرگی به صهیونیست‌ها وارد کردند. غیر از گنبد آهنین و موساد، ۶ مؤسسه دیگر اطلاعاتی در این رژیم فعال هستند اما این عملیات شکستی اطلاعاتی، امنیتی و نظامی به این رژیم وارد کرد.

رییسی ادامه داد: رژیم صهیونیستی که حریف نیروهای مقاومت نشد، حمله به کودکان و زنان را آغاز کرد. آنها فکر کردند با این حمله می‌توانند شکست خود را جبران کنند اما این شکست با جنایات جنگی جبران نخواهد شد. این شکست به هیچ عنوان ترمیم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیریت صحنه در رژیم صهیونیستی را آمریکا بر عهده دارد گفت: حقیقت آن است که رژیم صهیونیستی با این شکستی که بر آن وارد شد، فروریخته اما آمریکایی‌ها به کمک آن آمدند. من به آمریکایی‌ها می‌گویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک‌ها را وارد فلسطین اشغالی می‌کنید، بمب‌هایی که بر سر مردم ریخته می‌شود برای شماست. مردم دنیا شما را شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی می‌دانند.

رییس جمهور با تصریح بر اینکه ترمیم و جبران شکست اخیر صهیونیست‌ها با جنایت علیه بشریت جبران نخواهد شد، گفت: امروز شورای امنیت آمریکا با حضور وزرای خارجه، دفاع، فرمانده سنتکام و رییس جمهور آمریکا در اسرائیل برگزار می‌شود و مدیریت فضا را امریکایی‌ها در دست دارند. صهیونیست‌ها با این شکست فرو ریختند، اما آمریکایی‌ها به کمکشان آمدند. امروز آمریکایی‌ها در مقابل چشمان مردم منطقه موشک‌ها را وارد فلسطین می‌کنند، مردم دنیا آمریکا را شریک جنایات صهیونیست‌ها می‌دانند.

رییسی با تاکید بر این نکته که امروز نفرت عمومی در جهان نسبت به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها ایجاد شده است، گفت: این تنفر نه فقط در امت اسلامی است بلکه امروز همه‌ی انسان‌های با وجدان از این جنایات هولناک نفرت دارند که این مسئله نیز شکست دیگری برای آن‌ها است. امروز نسبت به جنایتکار بودن صهیونیست‌ها اجماع جهانی به وجود آمده است.

رییس جمهور با اعلام شکست قطعی تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، گفت: عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها رنگ خود را از دست داده است.

وی با طرح این سوال که کشتار مردم، زنان و کودکان فلسطینی دارای چه ارزش نظامی است، گفت: انتظار مردم ایران، امت اسلامی و همه آزادمردان جهان رفع محاصره مردم غزه و امدادرسانی سریع به مردم غزه است. همچنین هر چه سریع‌تر روابط سیاسی کشورهای اسلامی با صهیونیست‌ها قطع شود و سفرای این رژیم جنایتکار در کشورها اخراج شوند و سفارتخانه‌هایشان تعطیل گردد.

حجت‌الاسلام رییسی با اشاره به اینکه ۱۸ ساعت از بمباران بیمارستان می‌گذرد و جهان شاهد وقوع یک جنایت هولناک دیگر بود، تاکید کرد: انتظار ما از دولت مصر و سازمان همکاری اسلامی این است که راه گذرگاه رفح باز شود و امدادرسانی به مردم غزه آغاز شود. این اراده و خواست ملت‌ها است. انتقام سختی برای همه‌ جنایتکاران به دست امت اسلامی در پیش است.

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