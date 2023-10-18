فریاد خشم مردم لرستان بر سر صهیونیسم/ غزه تنها نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم شهرهای مختلف لرستان با برپایی تجمع اعتراض‌آمیز، تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار وحشیانه زنان و کودکان فلسطینی و بمباران بیمارستان و به‌شهادت‌رساندن هزاران زن، مرد و کودک را به‌عنوان فاجعه هولناک قرن محکوم کردند.

خیزش مردم لرستان در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواستند که ضمن هوشیاری در برابر این رژیم سفاک و جنایات هولناک سکوت را کنار گذاشته و با محکومیت صریح و قاطع اقدامات ددمنشانه این رژیم سفاک، حمایت کامل و عاجل سیاسی، و مادی و معنوی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه را به عمل‌آورند.

در ادامه مردم لرستان هم صدا با ملت بزرگ ایران و ملت‌های مسلمان و همه آزادگان جهان، انزجار خود را از اقدامات ددمنشانه رژیم جعلی و خونخوار اسرائیل اعلام داشته و بار دیگر بیعت مستحکم خود را بر تبعیت محض از ولی‌امر مسلمین جهان تا نابودی این رژیم درنده‌خو و آزادسازی قدس شریف اعلام کردند.

مردم انقلابی خرم‌آباد نیز، امروز چهارشنبه رأس ساعت ۱۶ عصر در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از جنایات اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیست در محوطه باغ «گلستان» قلعه «فلک‌الافلاک» شهر خرم‌آباد تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «عزا عزا است امروز روز عزا است امروز»، «غزه شده کربلا، مهدی بیا، مهدی بیا»، «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با اسرائیل» ضمن محکومیت جنایت جدید صهیونیست‌ها در بمباران بیمارستان غزه و کشتار بیماران، زخمی‌ها، زنان و کودکان غزه، خواستار برخورد قاطع با اسرائیل جنایت‌کار شدند.

حملات اسرائیل به غزه نقطه عطفی برای اضمحلال این رژیم غاصب است

فرهاد زیویار استاندار لرستان در محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه، اظهار داشت: وظیفه همه ما حضور و ابراز علنی انزجار است.

وی با تأکید بر حضور مردم به هر شکلی که ممکن است در حمایت از مردم فلسطین، گفت: باید این حرکت مذبوحانه را نقطه عطفی برای کنارزدن رژیم غاصب در نظر بگیریم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به غزه نقطه عطفی برای وحدت امت اسلامی و همبستگی، انسجام و یکپارچگی آنان در برابر دشمنان است، بیان کرد: این حملات شروعی برای اضمحلال رژیم غاصب اسرائیل است.

زیویار، حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل را نشان از ناپایدار و متلاطم بودن استقرار این رژیم دانست و افزود: این حادثه نقطه عطفی در کنار زده شدن رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.

حمایت همه‌جانبه و همیشگی از مردم مظلوم فلسطین

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان نیز در پیامی، اعلام کرد: رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۷۰ سال ظلم، خشونت، ترور، تخریب، غصب سرزمین، آواره سازی، کشتار دسته‌جمعی و اقسام جنایات علیه مردم مظلوم فلسطین و محروم‌سازی آنان از کمترین امکانات حیاتی و نقض همه قوانین بین‌المللی گرفتار طوفان خشم سرریز شده مقاومت اسلامی شد و بزرگ‌ترین شکست نظامی تاریخ ننگین خود را تجربه کرد.

پس از ضربات دردناک مجاهدان فلسطینی، رژیم کودک کش صهیونیستی از یک سو دیوانه‌وار و به تصور جبران شکست غیرقابل‌ترمیم خود، حملات کور، وحشیانه و شبانه‌روزی با اقسام سلاح‌های ممنوعه و نامتعارف، خانه‌های فلسطینیان را بر سر زنان و کودکان و سالخوردگان نوار غزه تخریب کرد و در حملات اخیر بیمارستان المعمدانی را بمباران نمود، و از سوی دیگر این هیولای دیوسیرت رژیم کودک کش با مظلوم‌نمایی و گزارش‌های نادرست به دنبال تطهیر خود است.

اکنون امت شریف ایران اسلامی و مردم ولایت‌مدار استان لرستان، گوش‌به‌فرمان فرماندهی معظم کل قوا رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تمجید از شجاعت و هوشمندی گروه‌های مقاومت در عملیات طوفان الأقصی، حمایت همه‌جانبه و همیشگی خود را از مردم مظلوم فلسطین و اراضی اشغالی اعلام کرده و از همه دولت‌های عربی و اسلامی، چهره‌های تأثیرگذار و همه آزادی‌خواهان جهان و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهیم که ضمن هوشیاری در برابر این رژیم سفاک و جنایات هولناک سکوت را کنار گذاشته و ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات ددمنشانه این رژیم سفاک، حمایت کامل و عاجل سیاسی، و مادی و معنوی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه را به عمل‌آورند.