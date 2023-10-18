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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

برتری تیم ملی فوتبال بانوان برابر تیم خاتون بم در دیداری دوستانه

برتری تیم ملی فوتبال بانوان برابر تیم خاتون بم در دیداری دوستانه

تیم ملی فوتبال بانوان در دیداری دوستانه به مصاف تیم خاتون بم رفت و موفق به شکست این تیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال بانوان که را برای مرحله دوم مسابقات المپیک آسیایی آماده می‌شود، اردوی آماده سازی متصل به اعزام خود را از روز یکشنبه ۲۳ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز کرد.

ملی پوشان از ساعت ۱۶ امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر) در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال در دیداری دوستانه به مصاف تیم خاتون بم (قهرمان لیگ برتر بانوان) رفتند و توانستند این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند. تک گل این بازی را محدثه دلفی به ثمر رساند.

تیم ملی فوتبال بانوان در دومین دیدار تدارکاتی خود فردا (پنجشنبه ۲۷ مهر) به مصاف تیم ملوان بندر انزلی می‌رود.

کد مطلب 5915644
سیده فرزانه شریفی

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