کشورهای عضو اکو با هم خویشاوند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب در بیست و هفتمین نشست هیأت رییسه اکوسای، ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر، اظهار داشت: از حسن اعتماد سازمان اکوسای در اعطای مسئولیت ریاست این سازمان به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، قدردانی می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با حمایت‌ها و همکاری شما، در جهت توسعه فنی و سازمانی اکوسای گام برداریم.

رییس سازمان اکوسای، با اشاره به وجود اشتراکات فراوان میان اعضا این سازمان، تاکید کرد: واقعیت این است که کشورهای عضو اکو روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و جدای از همسایگی می‌توان گفت که این کشورها با هم خویشاوند و در واقع از یک خانواده بزرگ هستند؛ کشورهای عضو سازمان اکو، با دارا بودن نزدیک به نیم میلیارد نفر جمعیت و بیش از هشت میلیون کیلومترمربع وسعت و قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و دینی، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف دارند.

رییس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه انباشتگی تجارب در اکوسای را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: اکوسای به عنوان سازمانی موفق عمل کرده و مصمم است گام‌های توسعه را با همت بیشتر و در جهت آینده‌ای روشن و سازنده بردارد؛ برای نیل به این هدف، نباید به سطح فعلی همکاری‌ها بسنده کرد و همواره باید برای توسعه سازمان از همه ظرفیت‌ها بهره برد.

دستغیب در ادامه تصریح کرد: تلاش همه جانبه اعضای اکوسای برای افزایش شفافیت و انضباط مالی، ارتقای پاسخگویی عمومی، توسعه عدالت اجتماعی، رفع نابرابری، ارتقای رفاه همگانی، افزایش توان فنی و حرفه‌ای حسابرسان و هوشمندسازی باید در زمره اولویت‌های حسابرسی دولتی در منطقه اکو باشد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش مناسبات میان کشورهای عضو، خاطرنشان کرد: دیوان‌های محاسبات عضو اکوسای می‌توانند از طریق توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف اعم از حسابرسی‌های عملکرد، زیست‌محیطی، گردشگری منطقه‌ای، فناوری اطلاعات، حسابرسی اهداف توسعه پایدار از جمله فقرزدایی، مدیریت منابع آب، بهداشت و سلامت برای همه و همچنین انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، در تحقق حکمرانی مطلوب بکوشند.

رییس سازمان اکوسای به تشریح پیشنهادهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: "امضای تفاهمنامه های مشترک"، "افزایش تعداد اصلی و ناظر سازمان"، "تعامل با سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی"، "الحاق رسمی اکوسای به ساختار دائمی سازمان اکو" و تلاش در راستای "عضویت دائم اکوسای در آسوسای و اینتوسای" از جمله پیشنهادهایی است که می‌توان برای تحقق آن تلاش کرد.

اشاره به نقش دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی دقیق و نظارت اثربخش اقتصادی، از جمله دیگر بخش‌های سخنان دکتر دستغیب بود و اظهار داشت: دیوان محاسبات ایران در روند تهیه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از نظام نظارت آنلاین، زودتر از موعد مقرر و پس از برگزاری ۶۰ جلسه فشرده، این گزارش را به سرانجام رساند و تقدیم مجلس کرد؛ در این زمینه مایلیم ضمن اشتراک تجارب خود با سایر دیوان‌ها از روند و عملکرد مشابه در آن سازمان‌ها نیز مطلع شویم.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش تعاملات بین المللی، گفت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در بعد بین المللی بر اساس توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه، آمادگی خود را برای گسترش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه‌های مختلف تخصصی حسابرسی دولتی اعم از حسابرسی زیست محیطی، فناوری اطلاعات، اهداف توسعه پایدار، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بهداشت و سلامت و غیره اعلام می‌دارد.

رییس سازمان اکوسای با اشاره به بمباران شب گذشته بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونسیتی، تصریح کرد: متأسفانه ما در شرایطی میزبان این اجلاس هستیم که خبر ناگوار حادثه بمباران بیمارستان غزه و کشته شدن بیش از هزار انسان بی‌پناه کام ما را تلخ کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات فلسطین یکی از اعضای ناظر اکوسای است و ما به عنوان اعضای هیئت رییسه این سازمان، نمی‌توانیم نسبت به ظلمی که در این روزها در حق مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین می‌شود، بی‌تفاوت باشیم.

در ادامه این نشست، محمداجمل گوندال رییس دیوان محاسبات پاکستان با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستانی در غزه را به شدت محکوم کرده و برای شهدای این فاجعه، طلب آمرزش می‌کنم.

وی در ادامه افزود: هدف از ایجاد اکوسای، ایجاد سازمانی برای تبادل دانش و ظرفیت سازی در کشورهای عضو در حوزه انتظام بخشی مالی است.

گوندال با اشاره به برپایی دوره‌های آموزشی در این سازمان، اظهار داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های حسابرسی مالی، حسابرسی ریسک محور، دیجیتال سازی حسابرسی‌ها و حسابرسی کیفری، از جمله مهمترین اقدامات است که در حوزه آموزشی سازمان اکوسای تحقق یافته است.

وی درباره آینده این سازمان نیز گفت: ذی نفوذ بودن اکوسای درگروی سازگاری با تغییرات جهانی است که یکی از آنها، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در امر حسابرسی محسوب می‌شود.

ارائه گزارش در خصوص "حسابرسی سالیانه اکوسای"، "فعالیت‌های کمیته آموزش"، "سند راهبردی اکوسای" و "یادداشت‌های تفاهم منعقده میان اعضا" پایان بخش این نشست بود.

گفتنی است، سازمان اکوسای یک تشکل مستقل و غیرسیاسی محسوب می‌شود که از ۱۱ کشور عضو شامل ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قبرس شمالی، ازبکستان و ۴ کشور ناظر شامل بلاروس، کویت، فلسطین و قطر تشکیل شده است.