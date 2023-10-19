امرالله حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری نخستین جشنواره ملی ترک‌زبانان در زنجان اتخاذ شده است، اظهار کرد: این جشنواره قرار است از امروز به مدت سه روز در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شود.

وی با یادآوری اینکه پیش از این قرار بود این جشنواره در محل سبزه‌میدان و فضای باز شهری برگزار شود، افزود: مقرر شده بود بخشی از این جشنواره به سبزه‌میدان زنجان منتقل شود اما با توجه به پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان، برودت هوای زنجان طی روزهای اخیر اجازه این کار را به ما نداد.

این مسئول با بیان اینکه به دلیل هوای نامساعد زنجان طی سه روز اخیر تصمیم بر این شد تا کل بخش‌های نخستین جشنواره ملی ترک‌زبانان در محل فرهنگسرانی امام خمینی (ره) زنجان برگزار شود، خاطرنشان کرد: بدون شک این تصمیم در راستای آسایش و راحتی شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان این جشنواره اتخاذ شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه نخستین جشنواره ملی ترک‌زبانان قرار است در دو بخش اصلی و جنبی برگزار شود، ادامه داد: بخش اصلی این جشنواره شامل هنرهای بومی، آیینی و سنتی بر اساس قصه‌ها و حکایت‌های ترکی، بازی‌های کهن بومی محلی و آیین‌های ترکی و بخش جنبی نیز شامل قصه‌های آشیقی و اساطیری، نقالی و پرده‌خوانی با موضوعات حماسی و تخته حوضی است.

به گفته این مسئول، این جشنواره میزبان هنرمندان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قم و قزوین است.