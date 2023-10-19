به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن شورای عالی ادبیات سازمان بسیج هنرمندان در پی حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس به بیمارستان المعمدانی غزه بیانیهای صادر کرد.
مشروح متن این بیانیه به این ترتیب است:
بسم القاصم الجبارین
ما یقین داریم با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان اسلام، فلسطین به فضل الهی آزاد میشود و بیتالمقدس و مسجدالاقصی و سایر نقاط آن سرزمین اسلامی به آغوش جهان اسلام بازمیگردد. مقام معظم رهبری فرمودند: «دیو تنورهکش صیهون، ریسمان پاره کرده و نعرهزنان بر زنان و کودکان غزه یورش میبرد.» هر دم آسمان قدس خاکستری میشود و آتش شلیک خمپارههای جهود اختر را به سرخی مینشاند. ضجهی کودکان بیگناه غزه در شیپور اسرافیل مینشیند و کمکمک اسب راهوار شهید نینوا زین میشود. یار غریب مظلومان، قدم تند میکند، عیسی مسیح کمر راست میکند و داود با همه توان به شمشیر آهنین میکوبد، تا تیغ انتقام از صیهون برنده باشد.
روز انتقام فرارسیده است. خون در رگهای مسلمین به جوش آمده و آزاداندیشان سرای گیتی به صف شدهاند. رنگ خون سرخ علی اصغران غزه لباس رزم ماست و اراده امروز مستضعفان جهان که در انتظار فرج بر خود میپیچند، پایان جنگ نابرابر است.
به پا خواستهایم؛ چون باران آمده و طلیعه بهار از لالههای خونین شهدای فلسطین مشام جانمان را پر کرده است. ما در صف مبارزه در خط اولیم و شعار ما با آغاز بهار، جهاد تا شهادت است. هنر مردان مرد ایران زمین؛ خوب مردن است، پس خوب مردن را با شهادت انتخاب میکنیم و بر سر پیمان وفاداری در دفاع از حق مظلوم تا ابد میمانیم.
نظر شما