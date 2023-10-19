  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

در واکنش به بمباران بیمارستان المعمدانی غزه؛

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تغییر کرد؛ مرگ بر حقوق بی‌بشر!

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تغییر کرد؛ مرگ بر حقوق بی‌بشر!

«مرگ بر حقوق بی‌بشر» عنوان جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) است که با توجه به بی‌تفاوتی حقوق بشر علیه جنایات صهیونیست‌ها، بامداد پنجشنبه ۲۷ مهر نصب و رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه و همچنین وتو کردن پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا که برای توقف موقت جنگ برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، بامداد امروز پنجشنبه ۲۷ مهر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «مرگ بر حقوق بی بشر» رونمایی شد.

قطعه شعری که روی این دیوارنگاره نوشته شده، عبارت است از:

«بهر صهیونی غاصب سِپَر است آمریکا

ظاهراً مهد حقوق بشر است آمریکا»

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تغییر کرد/ مرگ بر حقوق بی‌بشر!

پوسترها، بیلبوردها و دیوارنگاره‌های شهری پس از عملیات «طوفان الاقصی» و همچنین رفتار غیر بشری صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان تحت تأثیر این عملیات قرار گرفتند و برای همدردی با مردم فلسطین با این موضوع طراحی شدند.

پویش «حریفت منم» نیز در همین راستا توسط طراحان انقلاب اسلامی اجرایی شده است.

کد مطلب 5916062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها