به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه و همچنین وتو کردن پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا که برای توقف موقت جنگ برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، بامداد امروز پنجشنبه ۲۷ مهر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «مرگ بر حقوق بی بشر» رونمایی شد.

قطعه شعری که روی این دیوارنگاره نوشته شده، عبارت است از:

«بهر صهیونی غاصب سِپَر است آمریکا

ظاهراً مهد حقوق بشر است آمریکا»

پوسترها، بیلبوردها و دیوارنگاره‌های شهری پس از عملیات «طوفان الاقصی» و همچنین رفتار غیر بشری صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان تحت تأثیر این عملیات قرار گرفتند و برای همدردی با مردم فلسطین با این موضوع طراحی شدند.

پویش «حریفت منم» نیز در همین راستا توسط طراحان انقلاب اسلامی اجرایی شده است.