مصدومیت ۲۶ نفر در تصادف اتوبوس با تریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با تریلی در جاده سلفچگان به دلیجان ۲۶ نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۵ صبح امروز به اورژانس اعلام که بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از قم و یک دستگاه از دلیجان به محل اعزام شدند.

این حادثه ۲۶ مصدوم داشت که ۱۵ نفر به بیمارستان منتقل و ۱۱ نفر هم در محل خدمات درمانی گرفتند.

مصدومان به بیمارستان‌های امام رضا (ع) و خیرین سلامت قم و بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل شدند.

این حادثه خوشبختانه هیچ مورد فوتی به همراه نداشت.