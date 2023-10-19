بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، طبق تازهترین گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۳ که بر مبنای شاخصهای استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپس منتشر شده است؛ بر اساس تحلیل عملکرد استنادی یکساله، ۴۰ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر قرار گرفتهاند.
همچنین بر اساس تحلیل عملکرد استنادی طول خدمت، ۲۹ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر قرار گرفتهاند.
گفتنی است، شاخصهای استنادی شامل شاخص اچ، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی است که در دو سطح ارائه میشود: عملکرد استنادی یکساله در سال گذشته و عملکرد استنادی در طول خدمت معیارهای استنادی با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی تحلیل میشوند؛ همچنین پژوهشگرانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کردهاند در تحلیلها وارد شده و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه طبقهبندی میشوند.
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