به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علویانمهر صبح شنبه در نشست خبری رونمایی از رتبهبندی جهانی ISC در سال ۲۰۲۴، این مؤسسه را یکی از مؤسسات مهم و تأثیرگذار در جامعه علم و فناوری کشور دانست.
وی با اشاره به توانمندیهای این مجموعه در جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها با تخصص علمسنجی، تأکید کرد که گزارشهای تحلیلی ISC نقش مهمی در جهتگیری و جهتدهی به علم و فناوری کشور ایفا میکند.
علویانمهر مأموریتهای متعددی را برای این مؤسسه برشمرد و گفت: نمایهسازی مجلات، مقالات، همایشها، رتبهبندی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، جهان اسلام و سایر کشورها از جمله این سازمانهاست.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC از رصد علم و فناوری، شامل فناوریهای نوظهور، به عنوان یکی دیگر از فعالیتهای مهم ISC یاد کرد و افزود: در سالهای اخیر، مأموریتهای جدیدی به ISC محول شده است که از جمله آنها ایجاد سامانهها یا سکوهای علم و فناوری است.
علویانمهر به سامانه دانا و سامانه سرآمدان اشاره کرد و گفت: سامانه سرآمدان به جمعآوری اطلاعات افراد شاخص و تأثیرگذار در حوزه تخصصی خود میپردازد و سامانه دانا نیز یک شبکه اجتماعی علمی است که ارتباط علمی بین پژوهشگران در کشور را برقرار میکند.
وی ادامه داد: تمامی این سامانهها قابلیت بینالمللی سازی دارند و بینالمللی سازی آنها یکی از برنامههای اصلی ISC است.
علویانمهر مهمترین مأموریت ISC را دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای اسلامی و خارج از دنیای اسلام دانست و با اشاره به رویکرد سالهای گذشته ISC، از برگزاری جلسهای در تهران با قائم مقام وزیر علوم عراق خبر داد.
وی افزود: در این جلسه، یادداشت تفاهم همکاری بین ISC و وزارت علوم عراق به امضا خواهد رسید. یکی از مفاد این تفاهمنامه، توسعه فعالیتهای ISC در کشور عراق، شامل گسترش سامانههای موجود، فعالیتهای پژوهشی و استنادی و نیز حوزه رتبهبندی است.
علویانمهر در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری، ISC در کشورهای متعددی حضور یابد یا میزبان نمایندگان آنها برای توسعه همکاریهای علمی و فنی باشد.
نظر شما