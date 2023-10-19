راه محاکمه رژیم اسرائیل صدور بیانیه و مکاتبه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه صف اول با موضوع «پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین المللی، افزود: آنچه امروز در فلسطین اشغالی و به ویژه نوار غزه شاهد هستیم، یک پاکسازی کامل قومی و نژادی شامل تمامی جنایت‌های کیفری بین المللی مانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است؛ ضمن اینکه جنایت تجاوز و اشغالگری هم بیش از ۷۵ سال است که در جریان است.

وی ادامه داد: در طول ۷۵ سال گذشته بیش از صد هزار نفر از فلسطینی‌ها شهید، بیش از صدها هزار نفر مصدوم و بیش از ۷ میلیون نفر آواره و پناهنده کشورهای دیگر شدند.

غریب‌آبادی اضافه کرد: فقط در ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۳ هزار زن و کودک شهید و زخمی شدند و در طول همین ۱۲ روز گذشته که شاهد تحولات جدید در فلسطین و نوار غزه هستیم، با احتساب شهدای شب گذشته نزدیک به ۴ هزار نفر مردم بی‌گناه شهید و بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر مجروح شدند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه وقتی صحبت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی می‌کنیم، نباید آن حماسه عظیمی را که توسط گروه‌های مقاومت از ۱۲ روز پیش آغاز شد، فراموش کنیم، تاکید کرد: امروز با ۲ وضعیت در فلسطین مواجه هستیم، یک وضعیت حماسه عظیمی است که توسط گروه‌های مقاومت رقم خورد و هیمنه اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی کاملاً فروپاشید و نکته دوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: وقتی ما صحبت از حماسه و دستاوردها می‌کنیم، مفهوم این نیست که باید چشم خود را بر روی جنایت‌های رژیم صهیونیستی ببندیم و بگوییم این یک موفقیت است، چون این معادله یک معادله برابر نیست و اینگونه نیست که ۲ نظامی که از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی برابر برخوردار باشند، با هم درگیر هستند؛ یک رژیمی را داریم که تمامی کشورهای غربی و همپیمانانش او را حمایت می‌کنند و از آن طرف هم نیروهای مقاومت و امکاناتی را که این نیروها در اختیار دارند، می‌بینیم؛ اما پیروزی بزرگی است وقتی که می‌بینید گروه‌های مقاومت با امکانات محدودشان و اینکه عمدتاً و عموماً در محاصره کامل قرار داشتند چگونه مقابل این رژیم ایستادند و هیمنه این رژیم را شکستند.

در عرصه مقاومت صحنه در دست گروه‌های فلسطینی است

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه در عرصه مقاومت صحنه دست گروه‌های فلسطینی است، گفت: وظیفه کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی، حمایت‌های معنوی و سیاسی از گروه‌های فلسطینی و مردم مظلوم فلسطین است.

وی تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند، رژیم اسرائیل باید محاکمه شود؛ این محاکمه یک کار کاملاً حقوقی و قضائی است و مسئولیت کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، جامعه حقوقدانان و وکلا را در کشورهای مختلف و نهادها و دستگاه‌های مسئول سنگین می‌کند.

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری حقوق ملت فلسطین

غریب‌آبادی در رابطه با پیگیری قضائی جنایت‌های رژیم صهیونیستی، گفت: ما در طول روزهای گذشته چند محور کاری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و هم با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، جامعه وکلا و حقوقدانان و اساتید دانشگاه شروع کردیم؛ کارگروه حقوقی و قضائی دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی اسرائیل تشکیل و چندین جلسه نیز برگزار شده است و روز شنبه نیز یک برنامه کاری را هم برای اینکه چگونه اقدام‌های مقتضی را در محافل بین‌المللی با استفاده از ظرفیت‌های پیش رو پیگیری کنیم، تدوین خواهیم کرد و با کمک جامعه حقوقدان و وکلا و با استفاده از ظرفیت حمایت سیاسی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت خارجه و دستگاه‌های ذیربط دیگر آن برنامه را به پیش خواهیم برد.

مستندسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی جهت پیگیری در محاکم خارجی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است

غریب‌آبادی تاکید کرد: وقتی می‌گوئیم رژیم اسرائیل باید محاکمه شود، راه آن صدور بیانیه و انجام مکاتبه نیست؛ بلکه راه این اقدام‌های، ملموس و عملی است، یعنی باید یک مستندسازی از جنایت‌ها صورت گیرد، هم اکنون با دستگاه‌های ذیربط صحبت کردیم و مصوباتی را هم در دستگاه‌های داخلی و مجامع تصمیم‌گیر داشتیم که باید برای مستندسازی چه کاری انجام دهیم.

به گفته دبیر ستاد حقوق بشر، برای پیگیری حقوق ملت فلسطین در محاکم حقوقی باید مستنداتی داشته باشیم که چگونگی این مستندسازی هم اکنون تقسیم کار شده است تا در محاکم خارجی و بین‌المللی مورد استفاده دقیق قرار گیرند؛ هرچند اعتقادمان این است که هم اکنون فلسطین اشغالی و نوار غزه نمایشگاهی مملو از جنایت‌های مختلف است و اصلاً شاید نیازی به مستندسازی هم وجود نداشته باشد، چرا که همه مردم جهان می‌بینند که چه اتفاقی در آنجا افتاده است.

تشکیل شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت که اقدام دیگر تشکیل شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی است تا بتوانیم از ظرفیت وکلا در دیگر کشورها استفاده کنیم.

غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد: جهت طرح دعوا در محاکم خارجی و بین‌المللی نیاز به حضور طیفی از وکلا داریم که طبیعتاً قربانیان فلسطینی هم باید به این‌ها وکالت دهند؛ موضوع اعطای وکالت از سوی برخی از قربانیان فلسطینی هم اکنون فراهم است و به محض آنکه شبکه وکلای مدافع مردم فلسطین شکل بگیرد، کارهای حقوقی آن هم انجام خواهد شد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه اظهار کرد: با حمایت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ایران و خارج از ایران باید پرونده‌های متعددی در برخی کشورهایی که بحث رسیدگی به جرایمی که تحت صلاحیت جهانی قرار می‌گیرد، باز شود.

باید سرمایه‌گذاری را روی افکار عمومی داشته باشیم

به گفته معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، باید سرمایه‌گذاری را روی افکار عمومی داشته باشیم، البته این نیاز به هزینه کردن ندارد؛ چراکه افکار عمومی شاهد تحولات فلسطین اشغالی هستند؛ شاهد بودید که‌شب گذشته پس از حمله این جنایت‌کاران وحشی به بیمارستانی در غزه چه تعداد از مردم در کشورهای اسلامی و غیراسلامی مردم به خیابان‌ها آمدند.

غریب‌آبادی تاکید کرد: باید اقدام‌های حقوقی را هرچه سریع‌تر آغاز کنیم و نباید بگذاریم که پیگیری این جنایت‌ها دچار مرور زمان شود.

پشتوانه رژیم صهیونیستی موجب تداوم و توسعه جنایت‌ها آن شده است

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه بخش اعظم جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی امروز انجام می‌دهد، به دلیل احساس امنیت و حمایتی است که آمریکا و کشورهای غربی از آن دارند، تاکید کرد: در اساسنامه رم که سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی است چهار نوع جنایت بین‌المللی که در زمره صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد احصاء شده و برای هر جنایت هم ده‌ها مصداق لیست شده است؛ تمام اقدام‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد و حتی برخی از مواضعی که به صراحت برخی از مقام‌های رژیم صهیونیستی گرفته‌اند، دقیقاً در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منعکس شده است؛ به‌عنوان مثال یکی از مقام‌های رژیم صهیونیستی گفته است که هیچکس نباید در غزه در امان بماند، مصداق این جمله در اساسنامه رم یکی از مصادیق نسل‌کشی تلقی شده است؛ قطع آب، برق، سوخت در زمره جرایم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است؛ این وقاحت و گستاخی از کجا آمده؟ غیر از حمایت کشورهای غربی و آمریکا و احساس امنیتی است که از سوی سازمان‌های بین‌المللی و البته سکوت و عدم اقدام جدی از سوی کشورهای اسلامی بوده است؟

رژیم صهیونیستی باید تحریم شود

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اگر شاهد چند تصمیم جدی از سوی سازمان همکاری اسلامی در این نشست اضطراری باشیم، به‌طور قاطعانه عرض می‌کنم که رژیم صهیونیستی تجدیدنظر خواهد کرد؛ وزیر امور خارجه ما امروز به برخی از این اقدام‌ها اشاره کرده است؛ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی تمامی کشورها، اخراج سفرای رژیم صهیونیستی از کشورهایی که اسرائیل در آن‌ها نمایندگی و یا سفارت دارد، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی و پیگیری جدی موضوع و تقاضای نشست‌های اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو و همین طور مجمع عمومی و اعمال فشار برای برگزاری جلسات اضطراری شورای امنیت و پیگیری خروجی‌های قطعی؛ اگر اقدام‌ها تنها در حد صدور بیانیه باشد که رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود ادامه خواهد داد؛ در این شرایط مقاومت است که می‌تواند مانع اقدام‌های رژیم صهیونیستی شود.

غریب‌آبادی در خصوص اقبال از رایزنی‌های انجام شده در سطح بین‌المللی، گفت: پیگیری‌ها در سطح بین‌المللی به‌صورت کلی و در حوزه‌های مختلف در حال انجام است، یک بعد از پیگیری‌ها بحث‌های حقوقی و بعد دیگری از پیگیری‌ها سیاسی است؛ رئیس جمهور تماس‌های مختلفی را در این رابطه داشتند، ما در ستاد حقوق بشر امروز نامه‌ای را برای برخی از مقام‌های سازمان‌های بین‌المللی ارسال کردیم و روز شنبه دادستان کل کشور نامه‌ای را به برخی از همتایان خود در کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غیر اسلامی، اما مؤثر در جامعه جهانی ارسال خواهد کرد و خواستار آن خواهد شد که با استفاده از ظرفیت قانونی خود، جنایت‌کاران را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه حقوقی باید در ۲ سطح کار کنیم؛ سطح بین‌المللی از سوی همکاران وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و سطح دیگر، جامعه حقوقدانان و وکلا است که ما از بعد حقوق بشری در ستاد حقوق بشر و بین‌الملل قوه قضائیه به‌عنوان یک کار حقوقی و قضائی آن را پیگیری می‌کنیم؛ در حوزه حقوقدانان اقبال خوبی وجود دارد و برخی از آن‌ها از کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردند که امیدواریم به‌زودی نشستی را هم با حقوقدانان و وکلا از برخی کشورهای دیگر چه اسلامی و چه غیر اسلامی در تهران داشته باشیم تا بتوانیم شبکه وکلای مدافع مردم فلسطین را شکل دهیم و یک دستور کاری را برای وکلا و حقوق دانان در عرصه بین‌المللی فراهم کنیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در پایان گفت: این اقبال از سوی سازمان‌های مردمی غیر دولتی وجود دارد، ولی در سطح دولتی، انجام اقدام‌های حقوقی توسط کشورها تابعی از سیاست‌های رسمی آن‌ها در خصوص قضیه فلسطین خواهد بود؛ لذا اگر سازمان همکاری اسلامی تصمیم‌های جدی را اتخاذ کند، آن تصمیم‌ها می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی از سوی دولت‌ها هم فراهم کند؛ آنچه ما الان دنبال آن هستیم در سطح وکلا و جامعه حقوقدانان برای طرح دعاوی است و ضرورتاً لازم نیست یک دولتی علیه رژیم صهیونیستی طرح شکایت کند، تنها دولتی که طرح شکایت کرده دولت فلسطین است، باید وکلا و حقوقدانان به نمایندگی از قربانیان طرح دعوا کنند، این به لحاظ قضائی بسیار کلیدی است که در حال پیگیری آن هستیم، ولی امیدوار هستیم که ۲ مسیر اقدام‌های حقوقی و بین‌المللی از سوی کشورها و جامعه حقوقدانان و وکلا مکمل هم باشند.