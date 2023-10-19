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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

سرپرست ورزش و جوانان اردستان مطرح کرد؛

کمبود نیروی متخصص ورزش بانوان در اردستان

کمبود نیروی متخصص ورزش بانوان در اردستان

اردستان-سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان گفت: کمبود نیروی متخصص ورزش و فضای تخصصی ورزش از جمله مشکلات حوزه ورزش بانوان در شهرستان اردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روحانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان اردستان بیشتر حول محور ورزش همگانی است، زنگ ورزش در مدارس شهرستان اجرا شده و شهروندان اردستانی می‌توانند از اماکن ورزشی به صورت نیم بها استفاده کنند.

وی افزود: شعار هفته تربیت بدنی «ورزش، تندرستی، ایران قوی» است که مطابق با روز شمار این هفته، روز اول با نام ورزش هویت ملی، اتحاد و همبستگی بوده و روز آخر این هفته نیز ورزش، صنعت، کار آفرینی و خیران ورزشی نامگذاری شده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان خاطرنشان کرد: دو پروژه ورزشی خیر ساز در شهرستان اردستان پروژه سالن ورزشی آل یاسین روستای ظفرقند و دیگری سالن زورخانه الغدیر که توسط خیران ساخته خواهد شد.

روحانی تصریح کرد: پروژه سالن ورزشی آل‌یاسین توسط خیر مربوطه در روستای ظفرقند احداث خواهد شد، در این سالن ورزشی استانداردهای مربوطه از حد معمول فراتر رفته و پیش‌بینی نصب سکوی متحرک در این سالن ایجاد شده است.

وی بیان کرد: سالن زورخانه الغدیر اردستان یک پروژه خیرساز است که خیر مربوطه محوطه سازی آن را قبول کرده و در صورتی که فصل سرما مانع کار نشود، این مجموعه در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان ادامه داد: پروژه استخر شنای آبشار اردستان عملیات بازسازی آن تاکنون با بیش از دو میلیارد تومان اعتبار ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ادامه مراحل بازسازی نیازمند دو میلیارد دیگر اعتبار است که امید می‌رود در سال جاری بازگشایی شود.

روحانی یادآور شد: در شهرستان اردستان فعالیت‌های ورزش حوزه بانوان شامل تکواندو، ژیمناستیک و کونگ‌فو است اما کمبود نیروی متخصص ورزش بانوان و فضای تخصصی ورزش از جمله مشکلات است.

وی با اشاره به وجود ۹۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته در شهرستان، تصریح کرد: از تعداد ۳۹ هیئت ورزشی در شهرستان اردستان، تنها ۱۰ هیأت فعال هستند و ضعف هیئت‌های ورزشی در شهرستان وجود دارد چرا که مسابقات ورزشی نیز در این شهرستان برگزار نشده است.

کد مطلب 5916356

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