به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌وند، دستور شناسایی و دستگیری عاملان حمله با سلاح سرد به دو نفر از نیروهای شهرداری این شهرستان را صادر کرد.

این حادثه در جریان مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز در محله شترخوار رخ داد و در پی آن، دادستانی شهرستان رباط‌کریم برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمان وارد عمل شد.

دادستان رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هیچ فردی حق ندارد با تهدید، ارعاب یا توسل به خشونت، مانع اجرای قانون شود.

وی افزود: برخورد با تخلفات باید از مسیرهای قانونی انجام گیرد و هرگونه تعرض به مأموران در حین انجام وظیفه، تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت.

دادستان رباط‌کریم با تأکید بر برخورد با رفتارهای خشونت‌آمیز تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای با رفتارهای خشونت‌آمیز، اجرای قانون را مختل کنند.

یوسف‌وند ادامه داد: شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با جدیت پیگیری می‌شود و با متهمان پس از طی مراحل قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

دادستان رباط‌کریم همچنین بر ضرورت حمایت از کارکنانی که در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند تأکید کرد و خواستار پیگیری سریع پرونده و برخورد قانونی با عاملان این حادثه شد.