به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، بیست و چهارمین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری اسنوکر در دسته اول (منهای ۳۲ ورزشکار دسته برتر) ۲۷ مهر الی ۳ آبان ماه در سه باشگاه مانی، حیدرنیا و توپ چو به میزبانی هیأت بولینگ و بیلیارد استان تهران برگزار می‌گردد.

در این مسابقات ۲۲۵ ورزشکار از استان‌های: گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمان، تهران، مازندران، خراسان رضوی شمالی و جنوبی، آذربایجان شرقی و غربی، یزد، بوشهر، کردستان، ایلام، فارس، قزوین، البرز، اصفهان، گلستان، همدان، سمنان، مرکزی، اردبیل، هرمزگان و زنجان به مدت به مدت ۷ روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مسئول برگزاری مسابقات در باشگاه توپ چو: مجید قره گوزلو، مانی: احسان آقا حسینی و حیدرنیا: آقای سعید جامی

سرداوران:

حسین بیابانی مقدم

افشین دهقانی

داوران:

۱. کیاشهابی کرمان

۳. مهربد مجاهدنیا اصفهان

۴. سامان ثانی کرمان

۵. مریم پرند کرمانشاه

۶. سیروس ندیمی گلستان

۷. آرش شمس فارس

۸‌. سارا سلیمانی نژاد اصفهان

۹. محمد الیاسی تهران

۱۰. احمد چراغی خراسان رضوی

۱۱. صالح بنانی کرمان

۱۲. علی قهرمانی خراسان رضوی

۱۳. ایلیا هدایتی لرستان

۱۴. حامد ممتاز خراسان رضوی

۱۵. حامد میرفتاحی کرمان

۱۶. فاضل فروتن خراسان جنوبی

۱۷.و حید معینی خراسان رضوی

۱۸. نریمان احمدی مازندران

۱۹. شبنم شفیعی خوزستان

۲۰. علی سپهر کرمانشاه

۲۱. زینب کهنسال

۲۲- مجید پویان اصفهان

۲۳- محبوب شاهعلی پور اردبیل