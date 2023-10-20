به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خط‌حزب‌الله، با عنوان «رفوزگی و رسوایی مدعیان‌حقوق‌بشر» منتشر شد.

گزارش‌هفته این شماره خط‌حزب‌الله به این پرسش، پاسخ داده است که آخرین صفحه از پرونده کشورهای غربی، آمریکا و اروپا در وقایع اخیر غزه چگونه ورق می‌خورد؟

خط حزب‌الله در یادداشت هفته خود با عنوان «همه مسئولیم برای خیزش جدید علمی» نقش نخبگان و جامعه علمی کشور برای ساخت ایران‌قوی را به‌مناسبت دیدار اخیر نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب اسلامی، بررسی کرده است.

شماره این هفته خط‌حزب‌الله به روح مطهر شهدای بیمارستان المعمدانی تقدیم می‌شود.