به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و پانزدهمین شماره هفتهنامه خطحزبالله، با عنوان «رفوزگی و رسوایی مدعیانحقوقبشر» منتشر شد.
گزارشهفته این شماره خطحزبالله به این پرسش، پاسخ داده است که آخرین صفحه از پرونده کشورهای غربی، آمریکا و اروپا در وقایع اخیر غزه چگونه ورق میخورد؟
خط حزبالله در یادداشت هفته خود با عنوان «همه مسئولیم برای خیزش جدید علمی» نقش نخبگان و جامعه علمی کشور برای ساخت ایرانقوی را بهمناسبت دیدار اخیر نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب اسلامی، بررسی کرده است.
شماره این هفته خطحزبالله به روح مطهر شهدای بیمارستان المعمدانی تقدیم میشود.
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